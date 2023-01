Más autoritario y agresivo Juan García, Cáceres Lectores

jueves, 26 de enero de 2023, 08:35 h (CET) China, con referencia a lo que ha comportado el Covid no ha respondido a la oferta europea de envío de vacunas y sigue sin ofrecer cifras mínimamente fiables sobre la evolución de la pandemia. La estrategia del régimen consiste básicamente en pasar cuando antes el chaparrón, con la esperanza de poner fin a la actual situación caótica en marzo y reactivar su economía.

Que entretanto puedan morir hasta un millón de personas no es algo que parezca importunarle excesivamente a Xi Jinping, más preocupado ahora por erradicar brotes de movilización política. La cruda realidad que Europa está constatando estos días es en todo caso que China emerge de la pandemia como un régimen mucho más autoritario y agresivo de lo que ya era.

