Nuevamente contra la educación diferenciada

jueves, 26 de enero de 2023, 08:33 h (CET) El Gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol, aprobó el nuevo decreto de conciertos educativos, dejando al margen a los de educación diferenciada, al amparo de la LOMLOE, a partir del próximo curso.



Como en otras cuestiones de la vida, mi postura es la de defender la libertad y el pluralismo, que suele ser algo más incómoda que las posturas demagógicas y dictatoriales, como es el caso del acoso -desde hace años– contra la enseñanza diferenciada.

Sí, hablo de enseñanza diferenciada, para chicos o para chicas, y no de “segregada” ni “discriminada por sexos”, que son expresiones demagógicas, muy pensadas para acomplejar e intentar desarmar lo que es una legítima opción.

Simplemente, apuesto por una enseñanza en que se pueda elegir, una enseñanza mixta y una enseñanza diferenciada, una enseñanza estatal o autonómica y una enseñanza privada-concertada, porque presta un servicio público -y a un menor coste económico que la enseñanza estatal o autonómica– como la que simplificando se denomina “pública”.

Siento rechazo a escribir de nuevo sobre este asunto, porque responde a una tozudez dictatorial de ciertos Gobiernos, pero es que parece como si hubiera una resignación a no defender ni argumentar la enseñanza diferenciada, como un tipo de enseñanza que quieren muchas familias para sus hijos. Pero la persistencia dictatorial me anima a escribir de nuevo sobre la libertad en este terreno. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

