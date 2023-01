Opera GX integra TikTok a la barra lateral de su navegador, el primero creado para gamers Comunicae

miércoles, 25 de enero de 2023, 17:54 h (CET) El navegador mejora la integración para aquellos usuarios que quieren realizar otras acciones relacionadas con el gaming, ya sea ponerse al día de las publicaciones de sus creadores favoritos o conectar con la comunidad El primer y único navegador del mundo creado específicamente para gamers, Opera GX, ha respondido a la demanda de los usuarios integrando TikTok en su barra lateral. A partir de ahora, los más de 20 millones de jugadores activos mensuales que lo utilizan podrán disfrutar e interactuar con esta plataforma de entretenimiento directamente desde sus pantallas. Esta iniciativa responde a estudios de TikTok que muestran que la mayor parte de sus usuarios ve contenido relacionado con el gaming cada día.

Opera GX no solo cuenta con funcionalidades que liberan más recursos para el juego, sino que ahora también ofrece acceso directo a TikTok, donde los gamers pueden descubrir, crear y compartir los momentos que modelan su cultura. Desde tutoriales a atrevidas jugadas o cosplay, la comunidad de TikTok está compuesta por usuarios y contenidos muy diversos, y es un espacio para que los gamers se encuentren y se relacionen unos con otros. Gracias al acceso directo a TikTok desde el mismo navegador los usuarios pueden tomarse un descanso de retransmisiones en directo o su juego de acción para acceder a contenidos que reflejen su comunidad o subcultura particular.

"La personalización, especialmente en lo relacionado con la forma de cada uno de navegar por sus contenidos favoritos, es una prioridad para nosotros", explica Maciej Kocemba, Product Director de Opera GX. "Esta integración refleja que, como producto, siempre estamos escuchando a nuestra comunidad de usuarios".

Opera GX y TikTok ya se unieron en el pasado para el reto #GamingForAll, a beneficio de Able Gamers, una organización sin ánimo de lucro que utiliza el gaming para albergar comunidades inclusivas y mejorar la calidad de vida de gamers con discapacidades. Encabezado por el campeón de Street Fighter con discapacidad visual Sven van de Wege, también conocido como Blind Warrior Sven, los jugadores fueron desafiados a superar sus obstáculos personales. La respuesta a la campaña fue abrumadoramente positiva: se recaudaron 25.000 dólares para Able Gamers y el hashtag #GamingForAll recibió más de 282 millones de visitas en TikTok.

TikTok en Opera GX

Una vez descargado Opera GX en el ordenador, los nuevos usuarios van a poder habilitar TikTok, junto con su selección del resto de plataformas integradas disponibles, desde el tutorial de inicio. Los usuarios habituales de Opera GX pueden activar TikTok haciendo clic en los tres puntos en la parte baja de la barra lateral para abrir el menú y seleccionando TikTok en la sección de Messengers. Una vez hecho podrán disfrutar de TikTok con todo su contenido para gamers, sin salir de Opera GX.

Descargar Opera GX y experimentar el único navegador diseñado específicamente para gamers en www.opera.com/gx.

