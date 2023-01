SALAS inicia la primera fase de comercialización de Europa Can Llong: 15 viviendas con protección oficial Comunicae

miércoles, 25 de enero de 2023, 14:17 h (CET) SALAS comercializa Europa Can Llong, una promoción de 65 viviendas en el barrio de Can Llong, uno de los más nuevos de la capital vallesana. En esta primera fase, SALAS comercializa 15 viviendas con protección oficial en régimen cooperativo con unos precios desde 159.000 euros. Arauca, la cooperativa de vivienda impulsada por SALAS, será la encargada de promover las viviendas a precios asequibles SALAS inicia la comercialización de Europa Can Llong, una promoción de obra nueva de 65 viviendas en Can Llong, uno de los barrios de más reciente creación en la ciudad de Sabadell que cuenta con todo tipo de servicios y excelentes comunicaciones. En concreto, en esta primera fase se comercializan 15 viviendas con protección oficial en régimen cooperativo, las cuales tienen unos precios asequibles a partir de 159.000 euros.

En esta primera fase se comercializan pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, todos ellos con amplios espacios y zonas exteriores. Entre estos, destacan las viviendas en planta primera con grandes terrazas. A su vez, Europa Can Llong dispone de plazas de aparcamiento incluidas en los precios de las viviendas.

La promoción destaca, también, por situarse en una zona excepcional de reciente creación: el barrio de Can Llong, que cuenta con variedad de servicios, varios espacios deportivos, zonas verdes y excelentes comunicaciones.

Viviendas con protección oficial a precios asequibles

Las primeras 15 viviendas que se comercializan de Europa Can Llong son de protección oficial en régimen cooperativo. Estas, están promovidas por la cooperativa de vivienda Arauca, nacida en Sabadell e impulsada por parte de SALAS.

La cooperativa, entidad sin ánimo de lucro, contará con los servicios de SALAS para gestionar las viviendas, las cuales, al no disponer de intervención por parte de promotores externos, se comercializan sin necesidad de obtener un beneficio promotor, por lo que los precios acontecen asequibles para la población.

¿Qué es una cooperativa de vivienda y qué beneficios comporta?

Una cooperativa de vivienda es una asociación autónoma de personas que se unen, voluntariamente, para formar una organización democrática con intención de hacer frente a las necesidades comunes de los socios en el sector de la vivienda. El objetivo de Arauca es facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos a través de la promoción de viviendas a precio de coste, garantizando, así, que estas tienen unos precios asequibles para la población.

Entre las ventajas principales, el sistema cooperativo destaca por eliminar de la ecuación el beneficio promotor. Dado que son los mismos propietarios los que promocionan su proyecto, las viviendas tienen unos precios asequibles. El sistema cooperativo, no obstante, también es favorable para el territorio donde se lleva a cabo la promoción, puesto que evita construir por encima de las necesidades del territorio, edificando, solo, en base a la demanda real de la población.

Arauca, a su vez, fomenta la participación democrática de todos los socios y la transparencia durante el desarrollo de la promoción: son los socios los que, por un lado, reciben información y siguen en todo momento el estado del proyecto y, por otro, toman las decisiones relacionadas con la promoción.

SALAS: más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario

Desde su nacimiento en 1992 en Sabadell, SALAS cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario en los cuales ha entregado más de 3.000 viviendas y ha desarrollado más de 60 promociones. En sí, SALAS se caracteriza por llevar a cabo una gestión integral de los proyectos y trabaja para garantizar la sostenibilidad y la accesibilidad de sus viviendas.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.