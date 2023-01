La oferta más destacada de Zucchetti para la hostelería y restauración, en FITUR 2023 Comunicae

miércoles, 25 de enero de 2023, 13:46 h (CET) Soluciones PMS en la nube, motor de reservas, automatización del marketing, análisis de datos y soluciones de TPV Zucchetti, compañía de software líder en el mercado Europeo, participa un año más en FITUR con su oferta global de soluciones para hostelería y restauración. Una amplia y creciente oferta de soluciones integradas desde los sistemas de gestión basados en web hasta la digitalización de todos los procesos tecnológicos en estos sectores.

Zucchetti ha participado un año más en FITUR, la feria internacional de turismo que acaba de celebrarse en IFEMA, Madrid. En este marco, el fabricante de software ha presentado sus innovaciones para los sectores de la hostelería y restauración, que tienen alcance internacional.

El equipo de Zucchetti ha estado presente con un stand propio en el pabellón de Travel Technology, desde donde ha presentado a los visitantes todas las soluciones del grupo para los sectores de hostelería y restauración. Herramientas de última generación como su software PMS totalmente en la nube (Lean Hotel System), integrado de forma nativa con otras soluciones de Zucchetti para la hostelería, como son el motor avanzado de reservas de Simple Booking o el sistema de gestión de canal de Vertical Booking, que conectan con los principales portales de reserva de hoteles e incluyen funcionalidades avanzadas de automatización del marketing para centralizar y automatizar la comunicación con el cliente y los procesos de gestión.

Otra solución de Zucchetti presente en FITUR ha sido Travel Data Lake, la plataforma desarrollada por LybraTech que recoge y gestiona cada día millones de búsquedas para pernoctaciones, lo que facilita una visión estadística relevante de la futura demanda turística y permite extrapolar información de valor sobre el perfil de los viajeros. El sistema recoge de forma anónima las búsquedas de alojamiento realizadas por los viajeros a través de la solución CRS del Grupo Zucchetti, devolviendo una previsión de la demanda hotelera muy ajustada (periodo, destino, duración de la estancia, etc.).

Soluciones de software TPV de última generación para una gestión omnicanal de la hostelería y restauración

En cuanto al sector de la restauración, los buques insignia de Zucchetti son sus soluciones de software TPV TCPOS y Tilby, presentes en el país a través de Zucchetti Spain, y que facilitan la gestión de caja gracias a la integración de aplicaciones de contabilidad e impuestos con los sistemas de pago digital y facturación electrónica.

"En España, los mercados de soluciones de software de gestión ERP y de RR.HH. son muy importantes, por lo que estamos presentes a través de Zucchetti Spain", afirma Dirk Schwindling, Executive VP World Business Operations de Zucchetti, "pero nuestro objetivo es también expandirnos en el mercado de la hostelería y restauración con nuestra amplia oferta de soluciones para estos sectores. De hecho, con nuestras soluciones satisfacemos los objetivos de todo tipo de negocios, desde grandes cadenas de hoteles hasta hoteles familiares, cubriendo también las necesidades relacionadas con la gestión de reservas, e-commerce e inteligencia de negocio, así como con el ahorro de energía, con el objetivo no sólo de digitalizar todas las instalaciones de alojamientos, sino también de hacerlas más eficientes y dotarlas de un alto rendimiento".

Sobre el Grupo Zucchetti

Con 40 años de historia, una facturación de 1.300 millones de euros en 2021 (proforma), más de 700.000 clientes, 8.000 empleados, 2.000 distribuidores, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Está presente en 12 países, con oficinas en España, México, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria, Rumanía y Bulgaria, México y Brasil, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en el país a través de Zucchetti Spain. Con casi 40 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI, donde cuenta con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 20 millones de euros y más de 4.000 clientes.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, gestión de RR.HH., nóminas y movilidad, software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y gestión de despachos, soluciones de gestión de espacios de trabajo, programación y planificación de la producción, soluciones de ciberseguridad y software y hardware para el control de accesos y seguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: los más recientes en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial) o en 2021 "Premio Innovación en Desarrollo de Software" (Asociación Europea de Economía y Competitividad).

