Citec Solutions desembarca en España y prevé facturar más de un millón de euros en 2023 Comunicae

miércoles, 25 de enero de 2023, 13:14 h (CET) La compañía, que opera en España y Estados Unidos, ofrece soluciones de inversión basadas en Inteligencia Artificial y analítica avanzada que permiten gestionar carteras personalizadas de forma escalable y mejorar la toma de decisión a brokers online, gestoras, bancos privados e inversores institucionales. Citec Solutions, fundada por Fernando Domecq (ex McKinsey) y respaldada por "Angel Investors" de España y Estados Unidos, opera también en Estados Unidos Citec Solutions, es una Fintech española pionera en la utilización de Inteligencia Artificial y analítica avanzada para la generación, análisis y rebalanceo de carteras de inversión personalizadas, desembarca en España y prevé facturar más de un millón de euros en 2023.

De esta manera, la compañía, que opera en España y Estados Unidos, está respaldada por "Angel Investors" especializados en la industria de gestión de activos y ya está trabajando con varios Brokers Online de Estados Unidos y España.

Citec Solutions proporciona soluciones que cubren todo el ciclo de vida de una inversión, incluyendo la optimización de la estrategia de "Asset Allocation", personalización de la cartera, análisis en tiempo real, gestión de riesgo y optimización del rebalanceo teniendo en cuenta el impacto fiscal. Además, estas son fácilmente integrables en plataformas de terceros vía interfaces de programación de aplicaciones (APIs) lo que permite minimizar significativamente el tiempo de implementación y costes de desarrollo, datos e infraestructura.

Asimismo, Citec Solutions cuenta con una plataforma de inversión dirigida a clientes institucionales que permite crear portafolios de acciones customizados utilizando optimizaciones cuantitativas como "Direct Indexing" o "Risk Parity".

De esta manera, la compañía aporta un valor diferencial en la industria de gestión de patrimonios ayudando a servir a nueva generación de inversores que demanda menores comisiones, soluciones más personalizadas, analítica y experiencias digitales en tiempo real, y acceso a más tipos de activos como pueden ser los ETFs, fondos indexados o la inversión directa en acciones.

Fernando Domecq (ex McKinsey) al frente del proyecto

El objetivo de la compañía pasa por tener un papel protagonista en la transformación de la industria de gestión patrimonial para servir a una nueva generación de inversores que demanda distintas experiencias.

Hace dos años, Fernando Domecq, fundador de la compañía, que ocupando el rol de Engagement Manager en la prestigiosa consultora estratégica global McKinsey & Company, detecta que va a haber una disrupción en el mercado de la gestión patrimonial. En los próximos 10 años, más de 15 Trillones de dólares pasarán a una nueva generación con necesidades muy diferentes. Es entonces, cuando decide fundar esta innovadora compañía con el objetivo de ayudar a la industria a adaptarse a esta nueva realidad.

Fernando Domecq, CEO y fundador de CITEC explica que "el valor diferencial de Citec Solutions reside en su capacidad de permitir a sus clientes y consumidores vivir experiencias completamente customizadas y en cualquier tipo de escenario".

La compañía también opera en Estados Unidos, donde ya ha tejido una red de colaboraciones con universidades como Miami Dade, University of Miami, Worcester Polytechnic Institute (WPI) o Wharton. En España tiene acuerdos con distintos centros universitarios como Loyola, Carlos III o CUNEF, que están utilizando la plataforma de CITEC para formar a sus alumnos en el ámbito de gestión de carteras y análisis de riesgos, pudiendo organizar competiciones dentro y fuera de la universidad, con el objetivo de llevar la teoría a la práctica.

"El sector exige una personalización que, hasta ahora, únicamente se hacía con clientes muy exclusivos. Esta nueva generación de inversores quiere estar involucrada en el proceso de toma de decisión y entender el dónde, cuándo, cómo y por qué de cada paso", destaca Fernando Domecq.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.