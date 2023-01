GASTROMARKETING DAY 2023: Aplus gastromarketing y PuroMarketing se unen para fomentar el marketing gastronómico en España e Iberoamérica Comunicae

miércoles, 25 de enero de 2023, 13:22 h (CET) Aplus Gastromarketing, agencia líder de marketing gastronómico, y PuroMarketing, el diario digital más leído del sector del marketing, han alcanzado un acuerdo con el objetivo de promocionar el marketing relacionado con la gastronomía en España e Iberoamérica, uno de los sectores económicos de mayor crecimiento en los últimos años Aplus Gastromarketing es pionero en marketing gastronómico y su CEO, Diego Olmedilla es, además, director general de la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE).

La idea es fomentar el desarrollo del marketing relacionado con el mundo gastro. España es un país en el que la gastronomía ha experimentado una gran transformación en los últimos años y esto se refleja también en la gestión empresarial relacionada con las empresas del sector.

Hay que tener en cuenta que el ámbito gastronómico incorpora multitud de elementos, no solamente bares o restaurantes, sino cualquier marca relacionada con comidas, bebidas y servicios. Esto es un concepto muy amplio, ya que incluye de manera indirecta todo lo relativo al producto o a la experiencia en sala, pero también toca de manera indirecta lo concerniente a la salud, sostenibilidad, el turismo o el ocio gastronómico.

El acuerdo compromete a PuroMarketing a abrir un canal de marketing gastronómico en el que se van a ir anunciando las noticias del sector, así como entrevistas con profesionales de marcas relacionadas con este ámbito.

La primera de ellas es la entrevista en la sección Es Puro Marketing, difundida en YouTube y en podcast, en la que el propio Diego Olmedilla explica la evolución del marketing gastronómico en los últimos años.

Además, el acuerdo entre Aplus y PuroMarketing supone la creación de unos eventos presenciales, el primero llamado Gastromarketing Day que se celebrará el día 22 de febrero del 2023 en el Teatro Amaya de Madrid y que contará con algunos de los profesionales más reputados del sector.

Algunos de los temas que serán abordados en dicho evento son la gastronomía como fuente de tráfico, el data mining aplicado al mundo gastro, el marketing gastronómico B2B o la gastronomía como palanca de hospitality.

En paralelo, se van a desarrollar unos premios de gastromarketing, donde tras un riguroso estudio por expertos en gastromarketing se premiará a las mejores campañas, productos, servicios y negocios de hostelería que serán entregados a final de año.

En palabras de Diego Olmedilla, este acuerdo con PuroMarketing"permitirá multiplicar la difusión de la gastronomía en sus más altos estándares, cuyo desarrollo no solo está garantizado, sino que promete convertirse en un sector económico de referencia".

Para Santiago Hernández, CEO de PuroMarketing, la unión con Aplus, empresa pionera en marketing gastronómico del país, "supone un valor añadido impagable para este medio, del que se beneficiarán los lectores y, en general, todo el público interesado o vinculado con el apasionante mundo de la gastronomía, uno de los sectores de referencia en el país y por supuesto del marketing".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Repara tu Deuda Abogados cancela 53.255 € en Marratxí (Mallorca) con la Ley de la Segunda Oportunidad Argentina en FITUR 2023 con una apretada agenda de reuniones y actividades SALAS inicia la primera fase de comercialización de Europa Can Llong: 15 viviendas con protección oficial Doctor Energy® lleva el autoconsumo solar a todos los rincones del país Crecen más de un 45% los envíos gestionados a través de NACEX.shop