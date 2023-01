Talleres Bama estrena página web con las ayudas del Kit Digital Comunicae

miércoles, 25 de enero de 2023, 10:17 h (CET) Gracias a las ayudas de los fondos europeos Next Generation, la empresa especializada en metal, mecanizados e industria mecánica, lanza una nueva página web con una apariencia completamente renovada Talleres Bama mejora la interfaz de su página web, haciéndola más intuitiva, cercana y diáfana, para que los clientes puedan acceder a los productos y servicios de una forma mucho más sencilla y directa. Mediante el Kit Digital, pueden conseguir una mayor transformación digital de la empresa, para adquirir también una mayor ventaja competitiva online.

Es una empresa especializada en la construcción de estructuras metálicas, planchistería industrial, barandillas, cerrajería industrial, escaleras de servicio y puertas industriales y se ha convertido en un negocio referente en el sector de los mecanizados, el metal y la industria mecánica.

Actualmente, Talleres Bama cuenta con más de 15 años de experiencia ofreciendo soluciones integrales en proyectos industriales. Cubren las necesidades de las diferentes etapas del proceso de una obra, desde el diseño y hasta que concluye el montaje final, ofreciendo servicios personalizados y adaptados a cada cliente.

Cuentan con una gran capacidad técnica y profesional y se adapta a la demanda que requiere este sector. Mediante un servicio profesional, el cliente queda satisfecho y cubre sus necesidades, ya que confía en un equipo sólido, profesional, especializado y altamente cualificado.

Talleres Bama es capaz de resolver dudas y aportar soluciones completamente personalizadas a los clientes. Cuentan con un equipo especializado en la manipulación y tratado de hierro o acero, empleando las herramientas concretas. Por otro lado, se ocupan del diseño, la fabricación y el montaje de todo tipo de estructuras metálicas y, en lo que se refiere a la planchistería industrial, realizan actividades de todo tipo con especialidades en el sector metalúrgico. Realizan funciones de punzonado, corte por láser, corte por plasma, corte por agua, repulsado, cilindrado, fresado, torneado, soldadura de aluminio, remachado, etc.

En cuanto a la cerrajería industrial, se dedican a la manipulación y el tratado de hierro o de acero, utilizando herramientas específicas como el yunque, la forja, las tenazas, martillo o moldes.

Talleres BAMA

https://talleresbama.es/

c/ Holanda, 37- Pol.Ind. Plà de Llerona 08520, Les Franqueses del Vallès

93 849 71 72

info@talleresbama.com

