Alianza Ibérica Servicios Integrales analiza los puntos claves para la limpieza integral de una oficina

miércoles, 25 de enero de 2023, 09:57 h (CET) El mantenimiento y la limpieza de una oficina es uno de los factores que más importancia han adquirido, en los últimos tiempos, por parte de las empresas Debido al elevado número de horas que los empleados están en sus puestos de trabajo es fundamental que el espacio de trabajo esté limpio y ordenado para que los empleados puedan trabajar con las mejores condiciones. Además, una oficina con buen aspecto ofrece, sin duda, una mejor imagen de cara a los clientes cuando se acercan a las oficinas para una reunión o una visita.

Por este motivo, cada vez más, las compañías optan por contratar un servicio externo especialista en el servicio de limpieza industrial. Este tipo de empresas garantizan un servicio efectivo, organizado, eficiente y resolutivo para que todas las instalaciones y los equipos estén listos y preparados para el normal desarrollo del trabajo desde el comienzo de la jornada laboral.

Alianza Ibérica Servicios Integrales cuenta con las 7 empresas nacionales líderes en servicios integrales de limpieza. Este grupo de empresas aseguran que hacer un mantenimiento óptimo del lugar de trabajo es muy importante para la salubridad de los espacios y que los trabajadores se sientan más cómodos y más eficientes con unas instalaciones limpias y ordenadas.

Claves para una correcta limpieza de la oficina

Hay muchos estilos de servicio integral de limpieza para oficinas los cuales coinciden con varios puntos claves que se deben aplicar, en el momento de realizar el trabajo. Entre estos aspectos claves destacan los siguientes:

Fijar un horario idóneo para empezar a limpiar: Hay que establecer un horario fijo de limpieza en el cual no afecte al normal desenvolvimiento de los trabajadores de la oficina.

Limpieza de los dispositivos electrónicos: Una vez retirados todos los objetos del escritorio, lo ideal es empezar por los ordenadores y los teclados. Hay que quitar el polvo y desinfectar estos dispositivos ya que son un foco de bacterias por el uso constante durante la jornada laboral. Es muy importante no humedecer directamente el equipo porque se puede dañar.

Esta es una tarea imprescindible porque en estos lugares es donde se acumulan mayor cantidad de bacterias. Limpieza del suelo de la oficina: Este tipo de superficies deben ser tratadas con mucho cuidado y dedicación para evitar el desgaste y la acumulación de suciedad que terminan perjudicándolos con el tiempo. Los representantes de Alianza Ibérica Servicios Integrales, explican que la filosofía de trabajo de este proyecto de servicios integrales de limpieza es facilitar el servicio de contratación externa. "El objetivo es que las empresas que contratan nuestros servicios consiguen una mayor dedicación a su actividad principal, flexibilidad, reducción de costes y transformar parte de estos fijos, en variables", concluyen dichos representantes.

