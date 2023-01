ZEISS Vision Care España inicia un proyecto de formación abierto a todos los profesionales e interesados en sus productos y en la salud visual Comunicae

miércoles, 25 de enero de 2023, 09:35 h (CET) De acuerdo con su condición global de Fundación, con el propósito de mejorar la divulgación de sus productos y soluciones, de manera mensual, formadores de ZEISS llevarán a cabo sesiones de formación online abiertas a todos los profesionales del sector de la visión. Los Seminarios ZEISS arrancan el próximo lunes 30 de enero Desde su condición de Fundación, ZEISS tiene como propósito mejorar la salud visual de las sociedades en las que la compañía está presente, y este año 2023, la multinacional alemana comienza un nuevo proyecto con el que quiere ayudar a concienciar a la sociedad española sobre la importancia de la salud visual, y tratar de mostrar cómo puede contribuir a mejorar el bienestar de las personas cada día. La iniciativa está dirigida al público general, aunque será especialmente interesante para los profesionales del sector.

Como empresa pionera en la industria óptica, ZEISS lanza este proyecto con el objetivo de aportar valor a los profesionales prescriptores de productos ópticos desde la formación, un aspecto crucial en el mundo de hoy. El objetivo principal de esta iniciativa, es dar a conocer todos sus productos y explicar más en detalle información relacionada con las tecnologías que están detrás de los mismos.

Los Seminarios ZEISS se harán con una periodicidad mensual. Se abordarán temas diversos relacionados con necesidades visuales y productos concretos, haciendo hincapié en toda la innovación y tecnología presente en las soluciones ZEISS. El fabricante de lentes oftálmicas e instrumentos ópticos es consciente de que salud visual que contribuye y mucho, a mejorar la calidad de vida de las personas desde el sentido de la vista. Las sesiones serán retransmitidas en streaming con acceso abierto para cualquier profesional del sector, o en general para cualquier persona que quiera mantenerse al tanto e informada sobre diversos aspectos de la salud visual.

"Con estos Seminarios ZEISS, pretendemos subrayar la importancia de la marca ZEISS en el desarrollo de nuevos productos y soluciones ópticas que benefician la salud visual de las personas. La innovación constante es una de nuestras mayores fortalezas y es importante transmitir cómo ZEISS afronta los retos de la salud visual en el presente, que no son los mismos que hace sólo unos pocos años, cuáles son nuestras soluciones a esos retos y cómo acercárselas a los pacientes de hoy", señala Santiago Escandón, Head of Product Management & Marketing en ZEISS Vision Care España.

La primera de estas sesiones en abierto será el próximo día 30 de enero, y tendrá como argumento la salud visual en el momento actual de invierno. Los expertos de ZEISS mostrarán cómo las gafas pueden ayudar a las personas a sentirse más seguras en una acción tan cotidiana como es la conducción, a través de productos como ZEISS DriveSafe. Para darlas a conocer entre la población, ZEISS hará pública parte de la información de cada sesión a través de sus RRSS y también mediante campaña de RRPP.

¿Por qué arranca ZEISS con esta iniciativa sobre la conducción en inverno? En noviembre del año 2022, la Fundación Visión y Vida publicaba su estudio anual sobre el estado de la visión de los conductores en España, con datos correspondientes al año 2021. Los resultados indican que una buena salud visual, y consecuentemente, el uso de las lentes apropiadas, podría contribuir decisivamente a mejorar las cifras de siniestralidad al volante.

Según este estudio de Visión y Vida, el 16.6% de los conductores no sería apto para renovar su licencia si se aplicasen criterios de visión nocturna. Asimismo, el 16.4% de la muestra cree que no tiene una buena visión al volante, un porcentaje que en el caso de los mayores de 65 años asciende hasta el 38%. Los accidentes nocturnos provocan el 37% de las victimas mortales. Y las personas con peor visión tienen hasta tres veces más de accidentes que el resto. Por lo tanto, hay una vinculación evidente entre siniestralidad y mala visión.

Las lentes ZEISS DriveSafe con visión optimizada para la conducción, son la respuesta de la marca alemana al reto de mejorar las cifras españolas de la visión en la conducción, puesto que permiten una visión más nítida en el cuadro de mandos y espejos, una mejor visión en condiciones de baja luminosidad y menos deslumbramientos, especialmente por la noche, el momento de mayor siniestralidad y cuando es más necesario. En los meses de invierno, con días mas cortos y peor iluminación, disponer de unas lentes oftálmicas que mejoren el desempeño visual de los conductores impacta positivamente en la seguridad vial.

