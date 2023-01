El Grupo Media Interactiva cierra 2022 con un crecimiento del 32% y ninguna baja voluntaria en su plantilla Comunicae

miércoles, 25 de enero de 2023, 09:04 h (CET) La empresa andaluza consolida su apuesta por la innovación y la transformación digital en el sector de la educación mientras potencia nuevas líneas de negocio La multinacional andaluza Media Interactiva, especializada en tecnología y contenido educativo, ha cerrado el año 2022 con un crecimiento del 32%, vendiendo a través de su plataforma más de un millón de pruebas prácticas y evaluación en más de 140 países.

A través de su línea de negocio MeasureUp y su plataforma de evaluación Pedagoo, Media Interactiva dispone de un catálogo de más de 400 títulos y 37.000 preguntas, ayudando a los profesionales a certificarse en las tecnologías más demandadas de empresas como Microsoft, AWS o Cisco, entre otras. Dicho catálogo puede encontrarse en su nuevo sitio web (www.measureup.com), lanzado en septiembre de 2022, con el que MeasureUp abre un nuevo mundo de posibilidades y beneficios para sus usuarios. Entre otras mejoras, los usuarios disfrutan ahora de una velocidad de carga mejorada, transacciones más rápidas y seguras y más opciones de pago.

Media Interactiva, a través de MeasureUp, también ocupó un lugar central en varias conferencias de la industria tecnológica en 2022,como la conferencia Innovations in Testing, organizada por la ATP (Association of Test Publishers) y celebrada en Orlando (EE.UU). En ella, y de la mano de Microsoft, MeasureUp pudo demostrar los enormes beneficios de estudiar a través de pruebas prácticas y evaluaciones online.

El CEO de Media Interactiva, Sam Brocal, ha afirmado que "2022 ha sido un año en el que hemos trabajado muy duro para seguir ofreciendo el mejor servicio posible a nuestros clientes a través de nuestras diferentes líneas de negocio" y que, para 2023, "seguiremos innovando y desarrollando nuevas iniciativas relacionadas con el mundo de la tecnología".

La innovación de Media Interactiva en el ámbito empresarial y su contribución al desarrollo económico y social durante 2022 han sido reconocidos con el Premio a la Excelencia Empresarial otorgado por el Ayuntamiento de Tomares, localidad en la que se encuentra la sede central de la compañía. Asimismo, la empresa ha ampliado la certificación ISO-20000 por cuarto año consecutivo, acreditando una vez más la calidad en su gestión de los servicios de tecnologías de la información (TI).

En palabras de Laura Morillo, HR Chief Officer de Media Interactiva, "para Media Interactiva, los recursos humanos son una parte estratégica de la organización. En el departamento tenemos como objetivo principal el desarrollo de las personas, su bienestar y crecimiento, fortaleciendo aspectos clave como son la resiliencia, la responsabilidad, la asertividad y la interdependencia de toda la compañía. Es fácil, el foco está en el equipo, en su bienestar y crecimiento y eso redunda positivamente en el valor de la compañía".

Fruto de esta gestión de los recursos humanos, la compañía ha finalizado el año sin ninguna baja voluntaria, consolidando su equipo de trabajo. Laura Morillo se declara "muy orgullosa", de alcanzar "este objetivo que llevábamos persiguiendo desde hacía tiempo" y que demuestra el "gran ambiente de trabajo que existe en la compañía y que las medidas adoptadas en materia de recursos humanos están funcionando".

Del mismo modo, otro de los pilares fundamentales de Media Interactiva en 2022 ha sido su política de responsabilidad social corporativa (RSC), que ha pivotado sobre los ejes de igualdad y educación e infancia traduciéndose en numerosas acciones solidarias. Entre ellas se incluyen su participación en el programa ‘PYMES Amigas’ de Unicef, la entrega de equipos informáticos a centros educativos de la provincia de Sevilla y la donación de 10 kilos de juguetes a los niños más desfavorecidos.

Plan estratégico para 2023

En este año 2023, la compañía ha puesto especial foco en ‘ITalentUp’, un nuevo proyecto enfocado en procesos tempranos de entrevista y valoración de candidatos a puestos técnicos. Este proyecto supondrá un gran ahorro de tiempo y coste para las empresas de reclutamiento y equipos de recursos humanos, que cada vez encuentran más dificultades a la hora de evaluar las competencias tecnológicas de candidatos y equipos.

ITalentUp permitirá a las empresas de recursos humanos crear evaluaciones técnicas para sus candidatos, basadas en el perfil tecnológico que necesiten y utilizando el catálogo completo de MeasureUp, que cubre las tecnologías más demandadas en el mercado. Actualmente MeasureUp dispone de un catálogo de más de 37.000 preguntas actualizadas de las tecnologías más demandadas, que se podrán combinar para la creación de pruebas de evaluación.

Del mismo modo, dentro de los planes estratégicos de la compañía para 2023 se incluyen el fortalecimiento del canal B2B, con el objetivo de reforzar e incrementar su negocio a través de empresas y colectivos, y la puesta en marcha de un nuevo modelo de suscripción, en el que los usuarios pagarán una cuota fija anual para disfrutar del catálogo de MeasureUp al completo.

Hoteles Desconecta2 celebra su primer aniversario

Media Interactiva ha visto recompensada su apuesta por el sector hotelero a través de su línea de negocio Hoteles Desconecta2, hotel boutique de cinco estrellas situado en Monesterio (Badajoz), que ha superado las mil habitaciones reservadas durante el año 2022. El hotel celebró el pasado mes de diciembre su primer aniversario de apertura sumando, además, más de nueve mil visitas a su restaurante ‘La Flor de la Candela’, convirtiéndose en uno de los establecimientos de referencia de la gastronomía extremeña.

Estos datos se ven reforzados por las excelentes puntuaciones y reseñas de sus clientes tanto en la plataforma Booking, con una calificación de 9,5 sobre 10, como en Google My Business, en la que alcanza el 4,9 sobre 5. Las extraordinarias instalaciones, su singular ubicación y el confort y limpieza de sus habitaciones, entre otros, son los aspectos del hotel más destacados por los huéspedes.

Del mismo modo, desde su inauguración en diciembre de 2021, Hoteles Desconecta2 se ha consolidado como un referente para la celebración de eventos en España y Extremadura. Numerosas empresas y organizaciones han elegido el hotel para celebrar sus eventos, entre ellos, convenciones como la organizada por ‘MICE Extremadura’, la celebración del club de superdeportivos de lujo MasterSwitch con motivo de la primera etapa del rally National GT Tour®, observaciones de estrellas, catas de vino, retiros espirituales, y sesiones de yoga o meditación, entre otros.

Sobre Media Interactiva

Media Interactiva es un grupo empresarial líder en tecnología y contenido educativo que entrena a más de un millón de personas en todo el mundo, desde la alfabetización digital en la escuela hasta la formación en los últimos desarrollos de software que demandan los profesionales TIC.

Con sede central en Tomares (Sevilla), cuenta con una plantilla de en torno a 100 profesionales (de ellos unos 39 puestos directos) y equipos en España, Estados Unidos, Ucrania e India. Sus productos y soluciones se comercializan en 140 países de los cinco continentes.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas inAtlas lanza una herramienta inteligente para gestionar con eficacia polígonos industriales Los Sirha Innovations Awards 2023 ya tienen ganadores TUI lanza su catálogo "Grandes Viajes Selección 2023" Centroamérica y República Dominicana cierran Fitur 2023 como región líder en la recuperación del turismo Talleres Bama estrena página web con las ayudas del Kit Digital