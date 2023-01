CHEP se une a la Global Battery Alliance

La empresa de soluciones pooling para la cadena de suministro se asocia con más de 120 organizaciones públicas y privadas de todo el mundo para desarrollar una cadena de valor sostenible para baterías para vehículos eléctricos aquí a 2030 Dado que el transporte por carretera representa más del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y para 2050 se necesitan aproximadamente 2000 millones de vehículos eléctricos para llegar a las cero emisiones netas1, CHEP reafirma su compromiso con la estructuración de una cadena de suministro de baterías circular y el apoyo a la transición de la industria automovilística, al ser aprobada su solicitud como miembro de la Global Battery Alliance.

Fundada en 2017 en el Foro Económico Mundial (FEM), la Global Battery Alliance (GBA) es una plataforma público-privada integrada por empresas, gobiernos, académicos, actores de la industria, organizaciones internacionales y no gubernamentales. Más de 120 miembros se han unido para garantizar la estructuración de una cadena de valor de baterías circular y con bajas emisiones de carbono para 2030, a la vez que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y desarrollo económico.

CHEP lleva más de treinta años ofreciendo sus servicios de pooling para embalajes y entregas a fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) y a proveedores de la industria automovilística. Con el concepto de economía circular como base, su modelo de «compartir y reutilizar» se basa en los principios clave de reutilizar, reparar y compartir. En plena transición de la industria automovilística hacia soluciones de transporte con bajas emisiones de carbono, CHEP ha estado trabajando para reforzar su oferta con servicios a medida de optimización y colaboración en materia de embalaje y transporte.

"Damos la bienvenida a CHEP como un nuevo miembro valioso y esperamos trabajar juntos en la consecución de los objetivos de una cadena de valor de baterías sostenible, transparente y justa", dijo Inga Petersen, directora ejecutiva.

"Con un conocimiento inigualable de las cadenas de suministro circulares de automoción, no solo aportamos valor a la red de producción y distribución de baterías, sino que también nos situamos en una cadena de valor mucho más amplia", afirmó Safak Aktekin, director sénior de Automoción e Industria en CHEP. "Estamos encantados de convertirnos en algo más grande que la suma de nuestras partes, al unir nuestras fuerzas con aquellos de la Global Battery Alliance que comparten la misma visión de una cadena de suministro automovilística realmente circular".

En la COP26, a finales de 2021, más de 30 países y seis fabricantes de equipos originales, entre otros, firmaron la Declaration on Accelerating the Transition to 100% Zero Emission Cars and Vans, donde se comprometieron a que todas las ventas de coches y furgonetas nuevas sean cero emisiones para 2040 a nivel mundial y para 2035 en los mercados líderes.1,2 "El impulso hacia la electrificación del transporte por carretera es mayor que nunca, pero el transporte sostenible necesita que la cadena de suministro que apoya su transición sea igualmente sostenible, primero con el abastecimiento de materias primas hasta el final de la vida útil de las baterías", concluye Safak Aktekin.

___________________________

1 Fuente: Agencia Internacional de la Energía

2 https://ukcop26.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf