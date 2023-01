La Sociedad de Acupuntura Médica de España reúne a médicos acupuntores de referencia en el VIII Simposio SAME Comunicae

martes, 24 de enero de 2023, 16:23 h (CET) Un encuentro científico donde médicos abordarán condiciones en que la acupuntura tiene evidencia científica contrastada. Se abordará, con la Defensora del Paciente, Dña. Carmen Flores, la seguridad para el paciente con los tratamientos de acupuntura, instando a las autoridades que vigilen el intrusismo muy extendido en el territorio español La Sociedad de Acupuntura Médica de España reúne a médicos acupuntores de referencia en el VIII Simposio SAME en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid el día 28 de enero.

Un encuentro científico que contará con la presencia y participación de la defensora del paciente en España, Dña. Carmen Flores, y la vicepresidenta del ICOMEM, Dra. Luisa González. Dos figuras fundamentales en el ámbito sanitario que señalarán la urgencia de aumentar la vigilancia por parte de las autoridades para mejorar la protección y seguridad de los pacientes, sobre todo en el área de la acupuntura, que, siendo una herramienta terapéutica de efectividad contrastada, para diferentes condiciones, por la ciencia en manos de facultativos, se ha convertido en el área de la medicina con el mayor nivel de intrusismo.

La acupuntura es un acto médico, pero gran parte de la población lo desconoce. Tampoco sabe por tanto que esta técnica terapéutica con evidencia científica contrastada solo puede ser llevada a cabo por médicos y que así lo regula el Real Decreto 1277/2003, por el cual solo los establecimientos con la autorización U.101 pueden ofrecer y realizar estimulación periférica con aguja; es decir, acupuntura y sus técnicas relacionadas como la punción seca.

Los médicos acupuntores son médicos licenciados en Medicina que se dedican a la acupuntura y que en España son representados en exclusividad por la Sociedad de Acupuntura Médica (SAME). Estos especialistas se reúnen el próximo 28 de enero en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) para celebrar su VIII simposio ‘Acupuntura, nuevos horizontes’ y dar a conocer en qué patologías se recomienda este tratamiento seguro y eficaz en las manos adecuadas.

Y es que los casos de intrusismo en la acupuntura no han dejado de aumentar en España. "Esto supone un incumplimiento de la legislación vigente y un riesgo grave para la salud de los pacientes. Es importante que las autoridades velen por la seguridad de todos", ha explicado el Dr. Beltrán Carrillo, presidente de la SAME.

Como sociedad médico científica, la SAME ha notificado la existencia de establecimientos que ofrecen ilegalmente acupuntura a la Inspección de las Consejerías de Sanidad y a los Colegios de Médicos provinciales.

En la actualidad existen establecimientos donde personal no-facultativo, de manera autónoma y sin la autorización administrativa pertinente, atienden a personas con problemas de salud y ofrecen tratamientos de acupuntura sin un diagnóstico previo, prescripción, control ni supervisión facultativa.

Los posibles efectos adversos que se pueden producir durante la punción con la aguja de acupuntura, aun siendo muy infrecuentes, pueden ocurrir y ser graves. Por ello, la ley regula que estos centros U.101 deben contar con capacidad para realizar medidas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y medicación parenteral, si realizan técnicas intervencionistas en actividades terapéuticas (como es la punción con aguja de acupuntura) o si el centro dispone de personal facultativo. Algo que no ocurre en los centros con la autorización U.59 (fisioterapia) o la U.2 (enfermería).

Recientemente las inspecciones sanitarias de las Comunidades Autónomas han empezado a abrir expedientes sancionadores a aquellos establecimientos que incumplen la norma, dejando muy claro que iniciarán procedimientos para su cierre. "Esto sin duda redundará en beneficio de los pacientes y de la acupuntura", ha destacado el Dr. Carrillo.

La Sociedad de Acupuntura Médica de España (SAME) fue fundada en 1999. Es una asociación científica médica cuya misión es promover la Acupuntura Médica como procedimiento técnico médico, difundir su efectividad clínica, incentivar su investigación científica, potenciar su docencia médica y defender su práctica legal.

Pertenecen a la SAME personas Licenciadas o Graduadas en Medicina que trabajan o sienten interés por los fines de la sociedad. La SAME procura salvaguardar los intereses de los médicos acupuntores y, sobre todo, la seguridad de los pacientes. Los médicos acupuntores colaboran con otros especialistas médicos en las decisiones terapéuticas, manteniendo una visión multidisciplinar y complementaria con otros procedimientos médicos y quirúrgicos.

