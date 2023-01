Tripulantes Aéreos T.A, nominado en los premios Influencer Awards Spain Comunicae

martes, 24 de enero de 2023, 16:06 h (CET) De cargar maletas en un aeropuerto a piloto de línea aérea e influencer, así es la persona que está detrás de Tripulantes Aéreos TA El portal Tripulantes aéreos TA ha sido nominado a los premios Influencer Awards Spain en la categoría MEDIOS Y CULTURA compitiendo en la misma categoría con personas muy conocidas en España como Mónica Carrillo, Eva Isanta, Ana Milán, etc..

"Si hablamos de Tripulantes aéreos TA, hablamos de ayuda".

Tripulantes aéreos TA es un portal web e influencer, principalmente en Instagram, que ayuda a la gente relacionada a la aviación a conseguir trabajo en diferentes aerolíneas y puestos, él le llama "conseguir sus alas".

Este proyecto se inició en 2020, justo antes de la pandemia que tanto sacudió el mercado aéreo, para ayudar a futuros tripulantes aéreos en su camino hasta llegar a un avión.

Pero quien le iba a decir a PJFR, siglas de la persona que se encuentra detrás de Tripulantes aéreos TA, que esta cuenta iba a ser un boom mediático en el sector.

Mr. X o Tripulantes, como sus seguidores llaman a PJFR (dado que aún no ha revelado su identidad en la red social), nunca hubiese pensado hasta donde llegaría esta página, siendo nominada en la última semana a los premios Influencer Awards Spain.

Cuando Tripulantes aéreos TA nace era un simple proyecto más en Instagram que hoy en día creció hasta tener mas de 47 mil seguidores.

Tripulantes Aéreos TA publica diferentes ofertas de empleo cada día para pilotos, tripulantes de cabina y personas del sector, muchas de ellas las consigue en exclusiva para su página tras hablar directamente con las empresas, además de motivarles día a día para continuar en la lucha por sus sueños.

Pero cabe destacar un gran proyecto que ha comenzado este influencer, ayuda a miles de niños en Colombia, en diferentes fundaciones, para su alimentación diaria y creación de eventos para promover el desarrollo de los niños sin recursos.

Como se ve, Tripulantes aéreos TA, además de ayudar a su sector también busca ayudar a los más necesitados por ello se podría definir con una palabra que sería AYUDA.

¿Quién es?

PJFR creó Tripulantes aéreos TA en Canarias, después de estar muchos años en el sector.

Este chico comenzó su camino en la aviación hace mas de 10 años cargando maletas en un aeropuerto, pero siempre con un único objetivo, ser piloto.

Después de pasar por diferentes empleos como auxiliar de rampa, coordinador, agente de pasaje, tripulante de cabina e instructor consiguió su meta principal que era ser piloto.

Ahora además de ser piloto, en una aerolínea, también es influencer y comparte su experiencia con el resto de las personas en su cuenta de Instagram, motivándoles y guiándoles en el camino de conseguir sus sueños.

Hoy en día es raro no escuchar hablar de Tripulantes aéreos TA, si se está en el sector aéreo.

PJFR tiene clara una cosa, que Tripulantes aéreos TA continuará el camino de la ayuda tanto en el sector como fuera de él.

