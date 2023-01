TravelTech, "la solución para enfrentar el presente y el futuro" Comunicae

martes, 24 de enero de 2023, 14:39 h (CET) La aceleradora Top Seeds Lab y la Sociedad de Capital Riesgo Travel Tech 1, con el patrocinio de Deloitte, han celebrado la VI edición de su Travel Innovation Summit con el título "Time is Now", coincidiendo con FITUR 2023 Dr. Javier González-Soria y Moreno de la Santa, Managing Partner SCR Travel Tech 1, explica que "es un evento de referencia del Traveltech, un espacio único en el que la innovación y el mundo turístico se unen, de la mano de altos directivos de empresas turísticas y tecnológicas, emprendedores e inversores".

David Rodríguez, Deloitte, habló sobre la importancia de definir escenarios de cambio, sin caer en el error de considerar que el actual status quo se mantendrá. Jorge Gilabert, Deloitte, presentó en primicia el informe de Deloitte sobre el futuro del turismo.

La Mesa de transporte aéreo, moderada por Vicente Segura, Deloitte, contó con Javier Gándara, Easyjet; Sandra Hors, Vueling; Antonio Linares, Iberia; y David Simón, Ryanair. Coincidieron en los magníficos resultados de 2022 y en las excelentes perspectivas de 2023. Viajar es una necesidad aún con menos renta disponible, con menor antelación en las reservas. Las compañías están comprometidas con el medio ambiente (flota menos contaminante, apuesta por SAF). No se deben demonizar los vuelos de corto-radio, regular los ETS penalizando los vuelos intracomunitarios o no implementar el Cielo-Único-Europeo.

La Mesa de alojamiento hotelero, moderada porFrancisco Javier García Cuenca, ITH, contó con Carlos Abella, Mesa de Turismo de España, Pedro Saura, Paradores, Guillermo Vallet, Catalonia Hoteles & Resorts y Fernando Vives, NH Hotels Group. Las compañías hoteleras habían dedicado la pandemia a la digitalización de procesos, mejora del producto y nuevas líneas de negocio. Los clientes buscan experiencias y seguridad y los hoteles deben crear valor añadido, enfrentando el incremento de los costes y la escasez de personal cualificado, así como aprovechando el incremento del ADR y la creciente demanda de 2023.

La Mesa de distribución, moderada por Carlos Garrido de la Cierva, CEAV, contó con la participación de Gabriele Burgio, Alpitour World, Juan Carlos González, AVORIS, Amuda Goueli, Destinia y Jorge Schoenenberger, Grupo Viajes, El Corte Inglés. Se destacó la recuperación del vacacional en 2022 y la total recuperación en 2023 de los viajes de negocio y la recuperación de los viajes organizados y de la atención personalizada. Es clave utilizar la tecnología y el activo humano para la omnicanalidad. Se deben ofrecer a los clientes experiencias de viaje personalizadas, que deben ser preparadas con antelación. La pandemia trajo la consolidación del sector.

La Mesa de Alojamiento Alternativo, moderada por Carlos Pérez-Lanzac de Lorca, AVVAPRO, contó con la participación de Joan-Carles Cambrils i Camarena, Visit Valencia, Paola Lazzaretti, VRBO y Joaquim Leal, Interhome Group. Se destacó el crecimiento que vive el subsector, que es una opción más de alojamiento, elegida indistintamente por los viajeros. Un viajero es más exigente, ante la incertidumbre quiere aprovechar mejor su tiempo y recursos, lo que acelera la profesionalización. Es clave utilizar el parque de segundas residencias infrautilizadas existentes en zonas costeras.

También tuvo un papel principal el emprendimiento con Natalia Bayona, UNWTO, quien explicó el rol que juega la OMT, y Mario Teijeiro, Deloitte, quien presentó a las startups ganadoras del Challenge for Startups: Rubén Sánchez, BeonX; Iñigo Valenzuela, Smartvel; Álvaro Vázquez, FoundFactor; y Pietro Lanzarino, Traxit

