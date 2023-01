Kubo Legal cancela 12.798 euros en Valladolid a través de la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

martes, 24 de enero de 2023, 13:10 h (CET) El equipo de abogados de Kubo Legal logra nuevamente la cancelación total de una deuda de 12.798€ a través de la Ley de Segunda Oportunidad, en Valladolid El equipo de abogados de Kubo Legal logra la exoneración total de una deuda de 12.798€ a través de la Ley de Segunda Oportunidad, en Valladolid.

El juzgado de lo mercantil nº2 de Valladolid ha dictado, mediante la gestión de los abogados de Kubo Legal, la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) de una clienta que había acumulado una deuda de 12.798 euros, que no podía pagar.

La situación de sobre-endeudamiento de la clienta comenzó en 2017, al ser despedida de su trabajo con 4 niños a su cargo. Esta situación derivó en la acumulación de varios créditos para poder subsistir, que fueron generando deudas a las que no podía hacer frente. Con este escenario, la clienta recurrió a Kubo Legal donde ha logrado la exoneración del 100% de su deuda y ha recibido el asesoramiento del equipo de profesionales que la han acompañado durante todo el proceso.

Al quedar libre de deudas, la clienta ha obtenido múltiples beneficios, como salir de las listas de morosidad, dejar de recibir llamadas de los acreedores y poder disponer de bienes a su nombre.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una herramienta legal que ampara tanto a personas particulares y autónomos, que se encuentran en situación de sobre-endeudamiento. Y permite empezar una vida nueva desde cero, siempre que se cumplan una serie de requisitos: encontrarse en situación de insolvencia, no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los últimos 10 años, haber obrado de buena fe y no haberse sometido a esta ley en los últimos 5 años.

Kubo Legal cree en una segunda oportunidad para las personas que no pueden afrontar sus deudas.

Probablemente habrá quien se esté preguntando si puede acogerse a esta Ley. Si es así, se podrá poner en contacto con el equipo de abogados expertos de Kubo Legal a través de su página web.

