DEKRA incorpora el pago con Waylet en la División ITV

martes, 24 de enero de 2023, 12:23 h (CET) DEKRA apuesta por la digitalización y cierra un acuerdo con Waylet para implementar esta forma de pago en la estación ITV Leganés (Madrid). Los clientes se podrán beneficiar de entre un 2% y un 3% de reembolso de saldo si pagan a través de dicha aplicación Waylet es la aplicación de pago gratuita de Repsol que cuenta con más de 5,2 millones de usuarios y más de 6.000 comercios asociados, donde destacan las estaciones de servicio de Repsol y los centros de El Corte Inglés.

La aplicación con mayor crecimiento en el sector de la movilidad, Waylet, ofrece los siguientes beneficios a los clientes de DEKRA ITV:

Método de pago : El usuario puede configurar su forma de pago por defecto en función de dónde vaya a pagar para maximizar su ahorro, combinando tarjetas de pago y de puntos. O seleccionar de manera manual estas tarjetas a la hora de pagar.

: El usuario puede configurar su forma de pago por defecto en función de dónde vaya a pagar para maximizar su ahorro, combinando tarjetas de pago y de puntos. O seleccionar de manera manual estas tarjetas a la hora de pagar. Ahorro : Si dispone de saldo o cupones de descuento, puede utilizarlos para descontarlos del importe total a pagar.

: Si dispone de saldo o cupones de descuento, puede utilizarlos para descontarlos del importe total a pagar. Seguridad : El usuario siempre valida su operación a través de un doble factor de autenticación: PIN o biometría, y en ciertas operaciones con una verificación a través del protocolo PSD2.

: El usuario siempre valida su operación a través de un doble factor de autenticación: PIN o biometría, y en ciertas operaciones con una verificación a través del protocolo PSD2. Más ahorro : Acumula un porcentaje del importe total en forma de saldo en su cuenta Waylet. El reembolso de este saldo es adicional a las promociones a las que se quiera adherir el cliente, por ejemplo, un cliente con una promoción de cliente fiel podrá disfrutar también del reembolso de saldo si paga mediante esta app.

: Acumula un porcentaje del importe total en forma de saldo en su cuenta Waylet. El reembolso de este saldo es adicional a las promociones a las que se quiera adherir el cliente, por ejemplo, un cliente con una promoción de cliente fiel podrá disfrutar también del reembolso de saldo si paga mediante esta app. Cartera digital: Una vez finalizado el pago, recibe el ticket digital que se almacena en sus movimientos para futuras consultas. También se facilita la factura ITV de forma física. Cita previa y Waylet

Todos los clientes podrán acudir con cita previa ITV y realizar el pago con Waylet en la estación ITV. En caso de que el cliente quiera realizar el pago con Waylet, deberá seleccionar la opción "pago en centro" en la aplicación de cita.

También se podrá realizar el pago con Waylet si el cliente no acude con cita previa, es igualmente sencillo. Solo debe acudir a la ITV en el momento de su preferencia e indicar que el pago se quiere realizar con Waylet.

Cómo pagar la ITV con Waylet

Solo se deben seguir estos sencillos pasos:

Acudir a la ITV. Solo se puede pagar con Waylet presencialmente. Abrir la aplicación de Waylet y pulsar el botón "Pagar". Cuando se desplieguen las opciones se debe seleccionar "ITV Leganés DEKRA". En caso de no tener la geolocalización activada se debe seleccionar la opción de "En comercios". Aparecerá un código QR para escanear. Se valida la operación con el PIN personal o biometría (huella o reconocimiento facial según Sistema Operativo). En caso de no solicitarse, se activa protocolo PSD2. DEKRA ITV

ITV Leganés DEKRA, está comprometida con el medio ambiente y son los líderes del sector ITV, les respaldan las más de 27 millones de inspecciones realizadas en 2021.

