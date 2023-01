Global Humanitaria habilita un refugio para estudiantes en la región de Kyiv Comunicae

martes, 24 de enero de 2023, 10:07 h (CET) La ONG ha financiado el proyecto que permitirá asistir a la escuela a más de 1.000 alumnos y 69 docentes Global Humanitaria, con el objetivo de defender el derecho a la educación de la infancia en conflicto, mejorar el acceso a una educación de calidad e inclusiva, y de reducir la desigualdad en el ámbito del desarrollo personal y comunitario, ha financiado la habilitación de un refugio de 600m2, en una escuela de Bila Tserkva (región de Kyiv). Este proyecto permitirá estudiar en él a unos 500 alumnos, de entre 6 y 17 años, en cada turno (1.089 en total). De la misma manera, tendrán la oportunidad de contar con un espacio seguro con los elementos adecuados y necesarios, para el estudio, que les posibilitará acudir a la escuela de forma presencial, relacionarse con niños de todas las edades y el cuerpo docente (69 profesionales), así como recibir acompañamiento ante las necesidades o problemas de salud mental (ansiedad, depresión y discapacidad social) producidos por la situación actual, además de tener acceso a un entorno controlado.

Según normativa del Ministerio de Educación y Ciencia ucraniano, solo se pueden impartir clases presenciales si los colegios cuentan con un refugio y sistemas de alarmas tempranas aprobadas.

En el marco de este proyecto, EMMA – The Sleep Company, empresa especializada en descanso e involucrada en proyectos sociales relacionados con el sueño, donó 143 colchones gracias a la colaboración con la ONG. Esta iniciativa logra nutrir de camas a los distintos centros, habilitados en la ciudad de Bila Tserkva, que proporcionan a las familias electricidad, comida, calefacción y un espacio de descanso.

Con respecto al sector educativo y dentro de la coyuntura actual ucraniana, más de 5,7 millones de niños en edad escolar se han visto afectados desde el inicio de la guerra, de los cuales 3,6 millones se deben al cierre de las escuelas. Esta situación ha provocado un impacto devastador en el bienestar de toda la población, generando también una preocupación en el área de educación y desarrollo. De hecho, desde el inicio del conflicto, más de 2.400 centros educativos han sido atacados según datos del Ministerio de Educación del país.

El año académico 22/23 comenzó en Ucrania el 1 de septiembre y continuará hasta el 30 de junio de 2023, si el contexto lo permite.

Sobre Global Humanitaria:

La guerra de Ucrania supone una amenaza para 7,5 millones de niños y niñas. La prioridad para Global Humanitaria en esta emergencia comienza con la ayuda humanitaria básica a los menores y sus familias, ya que más de 4 millones de personas han huido de Ucrania, siendo las mujeres y los niños el 90% de los refugiados que han buscado asilo en otros países.

Global Humanitaria es una ONG con más de 20 años de trayectoria que mediante la cooperación internacional trabaja para garantizar los derechos de la infancia más vulnerable y de sus comunidades, y favorece procesos de desarrollo que garanticen la igualdad de oportunidades de las personas y los pueblos.

