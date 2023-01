Repara tu Deuda Abogados cancela 38.601€ en Terrassa (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

martes, 24 de enero de 2023, 09:03 h (CET) El despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad supera los 120 millones de euros exonerados en España Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Cataluña. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Terrassa (Barcelona) ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de Nieves García, que había acumulado una deuda de 38.601 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Nieves García explica que "se acumularon una serie de deudas, la hipoteca, préstamos en los que nos fuimos metiendo ...". Reconoce que su situación era "desesperante". Preguntada sobre si recomendaría la Ley de Segunda Oportunidada otras personas, afirma que "claro que sí. Totalmente. La gente tiene que conocer esto porque hay mucha que todavía no lo sabe". En cuanto al trato recibido por parte del personal del despacho, asegura que "estoy muy contenta, son muy humanos. Desde el primer que vinimos a informarnos con la asesora. Luego las diferentes etapas …", concluye. VER VIDEO

Como en su caso, numerosas personas se endeudan solicitando créditos para pagar los que habían pedido con anterioridad, explican los abogados de Repara tu Deuda. "En muchas ocasiones creen, erróneamente, que los nuevos préstamos sirven para acabar con los anteriores. Sin embargo, la realidad nos dice que por desgracia más que una solución se convierten en un nuevo problema".

Las personas que se acogen ala Ley de Segunda Oportunidadcomprueban rápidamente los beneficios de quedar exoneradas. Y es que salen de los listados de morosidad que tanto les perjudican. Además, y esto les alivia también, dejan de recibir las llamadas de los acreedores, que tampoco contactan ya con familiares, allegados, conocidos y personal de su propio trabajo.

Aunque existe cierto desconocimiento sobre esta legislación, cada vez son más quienes solicitan acogerse. Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que fue fundado en septiembre del año 2015, a personas en situaciones desesperadas que no sabían dónde solicitar ayuda. Hasta la fecha, han sido más de 20.000 particulares y autónomos quienes han acudido a sus servicios para poner fin a sus deudas e iniciar una nueva vida.

El despacho de abogados ostenta el 100% de éxito en todos sus casos. Hasta la fecha, ha logrado superar la cifra de 120 millones de euros exonerados y prevé seguir creciendo en las próximas fechas como consecuencia del número de personas interesadas y los trámites que ya están en marcha.

Esta legislación les permite a particulares y autónomos quedar exonerados del pago de sus deudas siempre que demuestren la buena fe durante el tiempo que dure el proceso, sin ocultar bienes ni ingresos, que el importe debido no supere los 5 millones de euros y que no hayan sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

Repara tu Deuda Abogados dispone de una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite la reducción de los costes derivados del procedimiento y un control exhaustivo así como reuniones con los abogados a través del sistema de videollamadas.

Ley de la Segunda Oportunidad - Nieves cancela todas sus deudas - Repara tu Deuda Abogados



