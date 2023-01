Lex Vitae, antioxidante oral con ingredientes de origen natural, con Narval Pharma Emprendedores de Hoy

domingo, 22 de enero de 2023, 18:19 h (CET)

Los antioxidantes son compuestos fundamentales para detener el envejecimiento a lo largo de los años y pueden traer grandes efectos para las personas que los consumen, sobre todo cuando sus compuestos son naturales.

Narval Pharma tiene a disposición Lex Vitae, un antioxidante y vitamínico que ayuda no solo a evitar la oxidación de las celulas, sino también a un cuidado corporal más efectivo gracias a todos los elementos que lo definen.

Por qué son importantes los antioxidantes A medida que pasan los años, las celulas corporales comienzan a dañarse y ello trae consecuencias en la piel, los organos y el desarrollo de actividades básicas como la digestión, la limpieza de la sangre y un largo listado más. Este proceso se puede combatir mediante el consumo de productos de carácter natural como frutas o vegetales, los cuales se encargan de lidiar contra la destrucción celular.

Sin embargo, muchos expertos también recomiendan consumir algún tipo de complemento o suplemento que ayude a batallar contra esta oxidación, ya que suele introducirse en el cuerpo de forma óptima y trae mejores resultados a largo plazo. Sin embargo, esto no significa que pierdan sus características naturales, pero hay que saber cuál de ellos consumir. Un gran ejemplo es Lex Vitae, el cual puede ser adquirido de forma sencilla en la tienda online de Narval Pharma.

Un antioxidante oral con ingredientes de origen natural Este producto es un multivitamínico y antioxidante que cuenta con compuestos como antioxidante glutatión, ácido fólico, q10, tocoferol, zinc, selenio, SOD y vitamina C. Todos traen grandes efectos para el cuidado del sistema inmune, además del mantenimiento de la belleza y el bienestar. Lo mejor es que puede conseguirse fácilmente dentro de la página web de Narval Pharma, un laboratorio español que cuenta con una plataforma en línea muy efectiva para sus clientes y que envía sus productos directamente hasta la puerta de sus compradores. Todo mediante la adquisición de ellos en su carrito online, el envío es gratuito y la entrega en 24 horas.

Respecto a Lex Vitae, es un complemento alimenticio que contiene 60 cápsulas que pueden durar hasta dos meses al consumir solo una diariamente. Cada una cuenta con 579 miligramos y, en este momento, hay un descuento especial de dos euros, lo que deja su coste final en 61 euros con 50. Según lo que comparte Narval Pharma, este producto actúa dentro de las capas más profundas de la piel evitando el envejecimiento, más específicamente el estrato basal, que es el principal punto de oxidación.

En conclusión, la oxidación celular es un fenómeno que preocupa mucho a la salud de las personas debido a que trae grandes consecuencias de envejecimiento. Lex Vitae es un gran producto para batallar en su contra.



