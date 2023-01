Cómo proteger el móvil de ciberataques con Metafrase

Desde la invención digital, los piratas informáticos han ideado una gran variedad de técnicas para robar datos importantes de las personas y utilizarlos con fines ilícitos o poco éticos. Actualmente, cada día millones de personas en todo el mundo usan los dispositivos móviles para diversas gestiones cotidianas (compras, negocios, conversaciones, planificaciones, etc.), por lo que se encuentran entre los blancos principales de los ciberatacantes. En este sentido, Metafrase, una compañía especializada en ciberseguridad para empresas en España, se encarga de asesorar, formar e implementar soluciones a medida a fin de proteger los dispositivos móviles de sus clientes de ciberataques.

Consejos para proteger el móvil de ciberataques Por lo general, un dispositivo móvil puede estar expuesto a más ciberataques que un ordenador, ya que muchas veces las personas no instalan en los mismos programas para protegerlos. Debido a ello, los piratas informáticos atacan primero este tipo de aparatos, por lo que es fundamental tener en cuenta la seguridad de los mismos en todo momento. Un consejo para tener dicha seguridad es utilizar la huella dactilar antes que contraseñas para desbloquear el teléfono, las apps de bancos, servicios gubernamentales, entre otros. Del mismo modo, es importante utilizar el cifrado de datos que incorpora el móvil y siempre mantener el equipo actualizado a fin de conseguir el mayor nivel de seguridad posible. Esto último es crucial porque en las actualizaciones vienen integradas protecciones para los últimos virus y malware que se encuentren afectando al mercado digital actual. Metafrase también menciona la importancia de no conectar el dispositivo a puertos USB desconocidos, especialmente en ordenadores de uso público, ya que son portadores comunes de software malicioso.

Otros tips para evitar ciberataques en los dispositivos móviles En la actualidad, es común ver que muchas aplicaciones que proporcionan servicios a los usuarios cuentan con doble autenticación para proteger sus datos. Es importante utilizar esta seguridad extra siempre, tanto si se acede a una plataforma desde el ordenador como del móvil. También es fundamental evitar en la medida de lo posible la conexión a Wi-Fi públicas abiertas, ya que los ciberdelicuentes utilizan mucho estas redes para interceptar datos. Un gran tip para no caer en dichas redes de forma accidental es siempre desactivar las conexiones automáticas y el Wi-Fi si no se está empleando. Del mismo modo, los usuarios deben desconectar cualquier otro punto de acceso que no necesiten en el momento como el bluetooth o la localización. Por otra parte, Metafrase recomienda descargar aplicaciones de la tienda oficial y evitar aquellas que soliciten demasiados permisos para poder utilizarlas. A su vez, la compañía explica que es crucial tener cuidado con los anuncios en apps de búsqueda como Google Chrome y en cualquier enlace sospechoso de descarga de aplicaciones que sea enviado mediante email.

Metafrase ofrece a las empresas auditorías, soluciones profesionales y centros de control de ciberseguridad para proteger los ordenadores y dispositivos móviles de sus empleados de cualquier tipo de ciberataque.