Lonja de Ayamonte ofrece moluscos de temporada

martes, 24 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Los moluscos son los protagonistas de muchas recetas, tales como ensaladas, pastas, arroces, sopas, entre muchas más. Estos, además de aportar un gran sabor a las comidas, son muy saludables, ya que tienen muy pocas calorías y colesterol. Además, contienen minerales beneficiosos como el hierro y el calcio, por lo que son perfectos para personas que están haciendo dietas de control de peso. Estos frutos del mar se pueden adquirir frescos en lugares como la tienda Lonja de Ayamonte, donde ofrecen productos locales de temporada para garantizar que sean de calidad y proximidad. El comercio se encuentra ubicado en Punta del Moral, Huelva, pero también comercializa de forma online.

Comprar moluscos de temporada en la tienda Lonja de Ayamonte En la tienda Lonja de Ayamonte se venden moluscos de temporada. Las personas pueden elegir, por ejemplo, entre diferentes tipos de almejas (finas, japónicas, etc.), que son unas de las delicias del mar que no pueden faltar en las preparaciones de los hogares y de los restaurantes. Aunque el producto estrella dentro de esta categoría es la coquina de Huelva, recolectada a mano por mariscadores de la zona (disponible solo en temporada).

Los usuarios también pueden optar por otros tipos de moluscos. Para ello, deben estar atentos a la actualización del catálogo de productos disponible en la plataforma de ventas. Un aspecto a destacar es que el equipo que trabaja en la tienda está integrado por pescadores, quienes a diario acuden a buscar los frutos del mar para comercializarlos sin ningún tipo de intermediación, lo que les permite ofrecer precios competitivos.

Los moluscos o cualquiera de los productos se envían por agencia de transporte urgente con embalaje térmico para garantizar la cadena de frío. Los envíos, que son gratuitos a partir de compras de 120 euros, se realizan a toda España. Los mismos llegan a su destino en un tiempo de entre 24 y 48 horas.

Las razones para adquirir mariscos de temporada Una de las preguntas que muchas personas se hacen es cuál es el momento preciso para consumir los mariscos. Para quienes no lo saben, los meses más propicios son los últimos y los primeros del año, es decir, a partir de septiembre y hasta abril.

En los meses de mayo, junio, julio y agosto la gran mayoría de los moluscos y crustáceos se encuentran en su época de reproducción. Durante la misma, estos pierden sus propiedades organolépticas y su carne. Después del ciclo reproductivo, estas especies marinas están en su mejor punto en cuanto a valores nutritivos, propiedades y frescura.

Aunque ya se ha explicado por qué en propicio comer los frutos marinos en temporada. También es importante saber que estos se deben comprar en tiendas confiables y autorizadas para evitar problemas de salud como intoxicaciones, alergias, etc.



