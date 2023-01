Spot Locations, la agencia de localizaciones en Barcelona que ofrece lugares para rodar en toda España Emprendedores de Hoy

domingo, 22 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Cataluña se compone de diversos paisajes salpicados con pueblos encantadores y parajes atractivos. Barcelona, en particular, destaca por los monumentos, la extraordinaria arquitectura y la riqueza de historia que posee. Esto ha llamado la atención de muchos cineastas de renombre y los ha llevado a escogerla como localización para llevar a cabo sus producciones audiovisuales.

Para encontrar el espacio ideal para el rodaje, algunas productoras se han servido de una agencia de localizaciones. Una agencia con conocimiento en especial de Barcelona es Spot Locations, una empresa que presenta una alternativa eficaz. La firma con más de 10 años de experiencia en el sector ofrece un servicio integral. En concreto, se encarga de todos los aspectos relacionados con la localización antes, durante y después de la producción.

Algunas películas que se han rodado en Barcelona Barcelona ha sido el escenario de múltiples producciones audiovisuales. En la Ciudad Vieja, compuesta por los barrios más antiguos de la ciudad, se encuentran algunas de las localizaciones más famosas. Por ejemplo, en el film Biutiful, de Alejandro González Iñárritu, se observan la Plaza Cataluña y la Rambla. Por otro lado, los barrios El Born y Barri Gotic pueden verse en Uncharted, una película de acción protagonizada por Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas.

El museo del Pueblo Español también forma parte de las localizaciones en la capital catalana que se han usado para la grabación de películas famosas. Un ejemplo de ello es la película Perfume, estrenada en 2006. Una de las escenas más icónicas en las que se frustra el intento de ejecutar al protagonista, se rodó en la Plaza Mayor del museo.

Otras escenas del film se grabaron en las calles de la Ciudad Vieja y el Laberinto de Horta, uno de los jardines más históricos de Barcelona.

Por otro lado, el Tibidabo, un parque de atracciones construido en 1899, se presenta como otro de los lugares donde se han grabado escenas. Un ejemplo de ello es el thriller psicológico de Christian Bale, The Machinist, que contiene escenas en el lugar. En una cita del protagonista con una mujer y su hijo, puede apreciarse de fondo una vista panorámica del parque.

Cómo la agencia de localizaciones Spot Locations ayuda a las productoras audiovisuales Contar con una agencia de localizaciones para rodajes, como Spot Locations, facilita el trabajo a las productoras audiovisuales. En esta firma, cuentan con un amplio conocimiento sobre espacios interiores y exteriores, ya sean públicos o privados. Gracias a ello, es posible ahorrar el tiempo de búsqueda del escenario ideal.

Otras de las funciones de esta empresa es facilitar los servicios que precisan las productoras, tales como la preparación de contratos y documentación y la gestión de permisos.También se encargan de organizar la logística de los distintos equipos de catering, estilismo, maquillaje, etc. De igual manera, ordenan el estacionamiento de los vehículos de acuerdo con su prioridad.

En definitiva, Spot Locations se ocupa de una gran parte del proceso para encontrar localizaciones que encajen con el rodaje pertinente y otros detalles para que los productores puedan preocuparse de todas las otras complejidades que puede tener un rodaje.



