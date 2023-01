Toda la información acerca de la mesoterapia capilar, con Capilarian Emprendedores de Hoy

Actualmente, es más fácil recuperarse de la pérdida de cabello. A pesar de que existen productos que ayudan a mantener la estética capilar, no son suficientes en caso de sufrir alopecia. En este caso, nace la necesidad de implementar la mesoterapia capilar, un tratamiento poco invasivo que estimula las células capilares, mejorando la estructura del cuero cabelludo.

Al ser un procedimiento relativamente nuevo, Capilarian explica su funcionamiento, así como las ventajas e inconvenientes para responder todas las interrogantes en torno a este tratamiento.

Datos de la mesoterapia capilar Tanto hombres como mujeres están expuestos a sufrir pérdida parcial o completa del cabello. Pero la buena noticia es que existen diversos tratamientos que impulsan el crecimiento natural, mejorando esta problemática de forma definitiva. La mesoterapia capilar consiste en la microinyección de sustancias que activan las zonas afectadas. Contrario a lo que se puede creer, este enfoque es indoloro y brinda muchos beneficios a largo plazo. Las microinyecciones contienen vitaminas y principios activos, como el dutasteride que se encargan de la parada y mejoría de la alopecia.

Además de fortalecer, el tratamiento ayuda a conseguir un crecimiento progresivo y previene la posterior caída, contribuyendo a la regeneración y el crecimiento a largo plazo.

Es importante resaltar que la mesoterapia capilar no es una cura a la alopecia androgénica, en cambio, es un complemento que se usa como estimulante, antes y después de un procedimiento de trasplante capilar.

Posibles efectos secundarios Las ventajas que aporta la mesoterapia capilar a los pacientes son múltiples. En el caso de las mujeres, frena la alopecia androgenética con patron femenino que el cuero cabelludo femenino tiende a presentar una pérdida difusa. A diferencia de los hombres que sufren pérdida en los laterales y el centro, el procedimiento tiene un alto nivel de efectividad en la caída completa. Esto ocurre porque la inyección directa en el cuero cabelludo llega a los folículos, consiguiendo una estimulación más completa.

En cuanto a los efectos secundarios, si bien es un procedimiento no invasivo, en algunos casos puede presentarse una leve inflamación en la zona, picor o una ligera cefalea. Estos no son problemas graves, pero siempre se recomienda seguir las indicaciones del médico para obtener una recuperación óptima.

En cada caso, se debe hacer un estudio exhaustivo con un equipo profesional como Capilarian. Este espacio cuenta con un equipo de profesionales que establecen las necesidades de cada caso y ofrecen soluciones oportunas. Para conocer más detalles sobre el tratamiento, el centro médico en Cáceres y Extremadura, cuenta con una web donde detallan más información.



