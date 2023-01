Julier Medical obtiene 3 millones de euros en financiación semilla de Sofinnova Partners para tratar a pacientes con ictus isquémico agudo

Los fondos apoyarán el desarrollo de la solución de trombectomía de Julier para la eliminación más rápida de los coágulos sanguíneos y la revascularización después de un ictus hasta llegar a ser la primera en el ser humano Julier Medical ("Julier"), una empresa de dispositivos médicos con sede en París que desarrolla una solución innovadora para la eliminación de coágulos sanguíneos y la revascularización tras un ictus, ha anunciado hoy el éxito de una financiación inicial de 3 millones de euros de Sofinnova Partners, una importante empresa europea de capital riesgo en ciencias de la vida con sede en París, Londres y Milán. Los fondos respaldarán el desarrollo del dispositivo de trombectomía mecánica de Julier para tratar a pacientes con ictus isquémico agudo (AIS) hasta su primer estudio clínico. Se trata de la quinta inversión del fondo de aceleración de tecnología médica de Sofinnova, Sofinnova MD Start III.



Marion Gasperment, consejera delegada de Julier y socia de Sofinnova Partners, ha declarado: "La innovadora tecnología de Julier tiene el potencial de cambiar las reglas del juego en el tratamiento del AIS. Su estructura delgada y flexible, ingeniosamente diseñada, permite una fácil navegación a través de los vasos cerebrales, que son tortuosos y muy difíciles de navegar, y puede expandirse y colapsarse a voluntad para una eliminación más eficaz del coágulo mediante diámetros de aspiración mayores."



Mano Iyer, director del consejo de Julier y socio de Sofinnova Partners, ha declarado: "Estamos encantados de tener la oportunidad de desarrollar la novedosa tecnología de Julier, que podría transformar el tratamiento estándar de los pacientes con SIA. Con esta financiación, tenemos el potencial no solo de reducir la mortalidad y la discapacidad grave, sino también de ampliar el mercado con un dispositivo más versátil que lo que está disponible actualmente."



Julier fue fundada en 2018 por Laurent Grandidier y Niall Behan, ejecutivos de medtech y emprendedores en serie. El ictus es la principal causa de discapacidad neurológica y la segunda causa de muerte en todo el mundo.1 En la actualidad, menos de un tercio de los pacientes que sufren un ictus son capaces de volver a caminar.2 Las oclusiones de vasos cerebrales deben eliminarse rápidamente para permitir una revascularización rápida que preserve el tejido cerebral. En muchos casos, los dispositivos de trombectomía actuales obligan a los médicos a realizar múltiples intentos y/o probar diferentes dispositivos para eliminar los coágulos, lo que aumenta sustancialmente el tiempo hasta la reperfusión y, por tanto, la probabilidad de consecuencias neurológicas graves.



"Estamos encantados de hacer realidad nuestra visión junto con Sofinnova Partners y su fondo de aceleración de tecnología médica, Sofinnova MD Start III. Nuestro dispositivo tiene el potencial no sólo de permitir un procedimiento mucho más rápido, sino también de reducir el número de complicaciones que se producen con los dispositivos de trombectomía actuales", dijo el Sr. Grandidier.



"Desde el inicio del proyecto, el objetivo de Julier era acelerar y simplificar los procedimientos de trombectomía, porque 'el tiempo es cerebro' para los pacientes", dijo el Sr. Behan. "Llevamos varios años trabajando para llegar a este momento y, como fundador, es gratificante ver cómo nuestro proyecto alcanza esta fase de desarrollo en la que podemos conseguir financiación y acercarnos a llevar nuestra solución a los pacientes que la necesitan."

Notas a los editores



Acerca de Julier Medical

Julier Medical SAS es una empresa privada de dispositivos médicos preclínicos con sede en París que forma parte de Sofinnova MD Start, la aceleradora de dispositivos médicos de la empresa de capital riesgo. La empresa está desarrollando una solución de trombectomía mecánica de nueva generación para la eliminación de coágulos y la revascularización de pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos. La tecnología principal se deriva del trabajo de dos emprendedores de tecnología médica en serie, Laurent Grandidier y Niall Behan.



Acerca de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners es una empresa europea de capital riesgo líder en ciencias de la vida, especializada en asistencia sanitaria y sostenibilidad. Con sede en París, Londres y Milán, la empresa reúne a un equipo de profesionales de todo el mundo con sólidos conocimientos científicos, médicos y empresariales. Sofinnova Partners se dedica a la creación de empresas a lo largo de toda la cadena de valor de las inversiones en ciencias de la vida, desde la fase de semilla hasta las etapas posteriores. La empresa colabora activamente con emprendedores ambiciosos como inversor principal o principal para desarrollar innovaciones transformadoras que tengan el potencial de influir positivamente en nuestro futuro colectivo.



Fundada en 1972, Sofinnova Partners es una empresa de capital riesgo muy arraigada en Europa, con 50 años de experiencia respaldando a más de 500 empresas y creando líderes de mercado en todo el mundo. En la actualidad, Sofinnova Partners gestiona más de 2.500 millones de euros. Para más información, visite: www.sofinnovapartners.com.



