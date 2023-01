10 perfiles claves en el Real Estate para 2023 según Catenon Comunicae

lunes, 23 de enero de 2023, 14:27 h (CET) En España, el sector inmobiliario atrae a nuevas empresas, inversores privados y fondos de inversión que, desde hace años, desarrollan con éxito nuevos modelos de negocio. Catenon ha identificado 10 áreas "calientes" en el sector de Real Estate donde el talento será clave para su desarrollo a lo largo del 2023. España sigue siendo un país muy atractivo para la inversión extranjera. Un mercado muy maduro y seguro, que ofrece mucho producto de segunda mano por rehabilitar El sector de Real Estate cerró el año 2022 con cifras de negocio récord a pesar de la situación económica que, de alguna manera, mitigan las previsiones menos optimistas para el año que comienza, según la multinacional española de búsqueda de talento Catenon.

En España, el sector inmobiliario atrae a nuevas empresas, inversores privados y fondos de inversión que, desde hace años, desarrollan con éxito nuevos modelos de negocio. De cara al nuevo ejercicio, Catenon ha identificado 10 áreas "calientes" del sector donde el talento será clave para el desarrollo de negocio.

Según Catenon, el Real Estate es un sector muy maduro que, tras la pandemia, está desarrollando nuevos modelos de negocio como el built to rent, el senior living, el coworking o el house flipping (comprar, reformar, vender). "España sigue siendo un país muy atractivo para la inversión extranjera. Un mercado muy maduro y seguro, que ofrece mucho producto de segunda mano por rehabilitar", comenta Carlos Benjumea, Executive Director de Catenon.

Un sector en movimiento donde la analítica del dato y los sistemas de inteligencia artificial, son cada vez más críticos para mejorar la gestión del riesgo; y donde la innovación, la eficiencia energética, la descarbonización, la sostenibilidad y el bienestar de los usuarios son una exigencia.

"2023 será un año de consolidación del mercado donde asistiremos a un crecimiento inorgánico derivado de procesos de fusión y compra de compañías, que darán prioridad a la tecnología, a modelos de análisis de datos relacionados con la deuda y a la gestión del riesgo", añade Benjumea.

En este contexto, según Catenon las 10 áreas corporativas más solicitadas serán:

Analítica de datos. El Analytics y el Big Data han entrado con fuerza en un sector ya digitalizado, pero necesita reforzar sus procesos de toma de decisiones en base a los datos y optimizar la gestión del riesgo. Por ello, los perfiles transversales son especialmente demandados por Fondos de Inversión, Socimis, Family Offices, Consultoras inmobiliarias y nuevas empresas (Proptech). Innovación. La innovación cobra fuerza en el real estate, asociada tanto a las infraestructuras y su gestión, como al desarrollo de nuevo modelos de negocio y se vincula a áreas como la eficiencia energética y la descarbonización. ESG. El well living es una tendencia en alza que incluye la salud y bienestar en los espacios en los que se vive, trabaja o se visitan y se extiende al concepto de edificios saludables. Certificaciones como Well V2 Platino, del Well Building Institute (IWBI) y Leed Platinum (Leadership in Energy & Enviromental Design) marcan nuevos estándares en bienestar, eficiencia energética, sostenibilidad y mejoras en la reputación de las organizaciones. Deuda. La gestión de la deuda en posiciones estratégicas va a ser la tipología de perfiles más demandados en el sector inmobiliario en 2023. Un sector donde cada día ganan protagonismo los fondos de deuda que ofrecen prestamos puente como alternativa a la banca. Inversiones. La inversión es un elemento clave del real estate, un sector donde la banca de inversión está cada día más presente, y la demanda de especialistas en el sector crecerá en toda la cadena de players desde las promotoras a los fondos de inversión y comercializadoras. Asset Management. La gestión de los activos y del patrimonio es un factor prioritario en el real estate, que reclama directivos con fuerte conocimiento del sector y capacidades de planificación, organización y gestión integradas, que optimicen su rendimiento, minimicen costes y mejoren el servicio. Valoraciones. Es otra de las áreas claves del sector, especialmente en un momento de relativa incertidumbre derivada de los procesos electorales que se desarrollarán en 2023 y los posibles cambios normativos. Relación con inversores. Su papel gana criticidad en las compañías en crecimiento y expansión para asegurar su posicionamiento estratégico correcto de con inversores y steakholders. Además, es responsable de definir las estrategias de captación y atracción de inversores, los mapas de inversión y las estrategias de financiación. Controlling financiero. Un perfil muy demandado en mercados altamente competitivos en márgenes, inversiones y financiación, cuyo papel es ofrecer una imagen clara de los estados financieros y de los procesos internos que permitan tomar las decisiones adecuadas. Desarrollo Inmobiliario. El desarrollo de proyectos inmobiliarios y la gestión y comercialización de los activos a lo largo de todo su ciclo de vida, cobra protagonismo gracias a los nuevos modelos de negocio emergentes. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Atletas con Futuro, el programa para tener éxito deportivo, ejecutivo y de vida Experto neurocirujano recomienda la cirugía mínimamente invasiva de columna vertebral en la tercera edad GRUPO BECO refuerza su posicionamiento en el mercado y consolida su colaboración con la consultoría CEDEC 10 perfiles claves en el Real Estate para 2023 según Catenon El grupo LÓPEZ GUILLÉN consolida su crecimiento y reafirma su colaboración con la consultoría CEDEC