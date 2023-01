3D Virtual Events: La solución para Eventos Virtuales 3D de PixelDREAMS SL Comunicae

lunes, 23 de enero de 2023, 12:51 h (CET) 3D Virtual Events: El nuevo sistema de Videoconferencia de PixelDREAMS que convierte un PC en un plató de Televisión con Hologramas La reconocida empresa Barcelonesa de Visualización 3D Pixeldreams presentará en el ISE "WWW.3DVIRTUAL.EVENTS" un sistema de Software en la nube que permite integrar modelos holográficos 3D dentro de plataformas como zoom, meets o twitch. La empresa Pixeldreams fue seleccionada por la agencia de desarrollo "Barcelona Activa" para presentar dentro del Stand del Ayuntamiento de Barcelona, este innovador sistema de video conferencia que espera acaparar todas las miradas de un salón, por otra parte lleno de novedades.

La Feria Integraded Systems Europe (ISE) 2023 se celebrará en Barcelona por segundo año consecutivo. Se trata del congreso audiovisual más grande del mundo y se reúne en la capital catalana, después de que los organizadores decidieran cambiar de sede tras 16 años de celebración en Amsterdam.

La aplicación de software que presentará Pixeldreams, permite convertir el entorno de escritorio de cualquier ordenador en un pequeño plató de televisión para la celebración de Eventos Corporativos a través de hologramas y maquetas virtuales interactivas. Los conferenciantes son capturados a través de su propia cámara web y "teletransportados" hacia el interior de un escenario virtual. Los presentadores pueden hablar entre ellos en tiempo real y compartir documentos de cualquier formato. La retransmisión del evento se puede seguir a través de plataformas como: zoom, teams o twitch.

Según Alex Mas, CEO de Pixeldreams, tras la pandemia observaron que las reuniones B2B a distancia se habían extendido y normalizado muchísimo, y que el mercado ya estaba suficientemente maduro como para poder asimilar un nueva evolución: El de las conferencias en 3D. Les llamaban para poder sostener conferencias en el Metaverso, sin embargo los gráficos son todavía propios de un "mal videojuego" con poco realismo y altísimos costes de puesta en marcha. Clientes cansados de utilizar siempre las mismas plataformas y los mismos formatos en 2D. Se les ocurrió incorporar la tercera dimensión y la posibilidad de interactuar con modelos 3D de alta calidad pero dentro de plataformas como Zoom o Teams y el resultado fue un bombazo.

Tras realizar los primeros testeos y eventos virtuales para empresas como CaixaBank, Alcon o Zeiss, observaron que el éxito de la solución pasaba por que el software fuera extremadamente simple y fácil de utilizar, incluso para usuarios no profesionales del 3D. Era esencial para la escalabilidad del modelo de negocio, que el propio cliente fuera autónomo pudiendo subir sus propios contenidos y modelos 3D en la nube.

Finalmente dieron con una interfaz sencilla e intuitiva que permite tener un pequeño plató en casa (o en la oficina) pero con calidad y gráficos profesionales. Ofrecen la posibilidad que elijan entre diversas plantillas y que puedan adaptar el branding del evento con 2 simples clics y poder emitir un evento en pocas horas. "Imagínate que se convoca al típico webinar o video-conferencia por Zoom o Teams y estas inmerso en una experiencia con hologramas flotando y maquetas en 3d interactivas. La gente se queda literalmente 'de piedra' y eso por supuesto ayudará a sus clientes a lanzar su campaña", exclama convencido Mas.

Pixeldreams pretende lanzar la plataforma al mercado internacional a través de una modalidad de prueba gratuita y de pago por suscripción durante el primer trimestre de 2023; de momento únicamente para el sector del Diseño Industrial y Médico.

A pesar de la fuerte competencia, creen que los modelos 3D interactivos que permite cargar la herramienta aportarán el valor diferencial y lograrán ocupar el nicho de mercado que todavía queda por explotar. Son conscientes que no será nada fácil el abrirnos un hueco en un mercado con abundantes sistemas de "streaming", incluso a cargo de grandes multinacionales. Alex Mas no descarta abrir la solución a nuevos mercados y partners con tremendo potencial como son el sector educativo y la formación a distancia.

La ISE Barcelona 2023 tendrá lugar en la Fira de Barcelona del 31 de enero hasta el 3 de febrero. El congreso abrirá sus puertas a las 10.00 horas y cerrará a las 18.00h.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Giroverd inaugura nueva tienda online gracias al Kit Digital Sigüenza ya es el primer destino SICTED de la provincia de Guadalajara 3D Virtual Events: La solución para Eventos Virtuales 3D de PixelDREAMS SL Cervezas Gran Vía arranca 2023 con dos nuevos tipos de cerveza en el horizonte Atos lidera SUNRISE, el proyecto para proteger las infraestructuras europeas frente a grandes catástrofes