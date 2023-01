Ventajas del sistema PENETRON de ClauniCanarias Emprendedores de Hoy

domingo, 22 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Uno de los desafíos más grandes para la industria, los arquitectos y los ingenieros es prolongar la vida útil de las estructuras de hormigón, las cuales se ven seriamente afectadas por el agua y sus contaminantes que penetran a través de la absorción capilar y la presión hidrostática.

Para ello, el sistema PENETRON cuenta con productos de alta calidad para una amplia variedad de aplicaciones impermeabilizantes para el hormigón, mejorando su durabilidad, resistencia, rendimiento y vida útil. En este sentido, ClauniCanarias es distribuidor exclusivo de los productos de esta firma en Canarias, abarcando todo lo relacionado con su comercialización.

¿Cómo funciona el sistema PENETRON ? Desarrollada y optimizada durante más de 50 años, la tecnología de impermeabilización cristalina del sistema PENETRON combina cementos de alta calidad, cuarzo, arena y principios activos patentados para reducir la permeabilidad de forma permanente y conseguir impermeabilizar el hormigón. De esta manera, los productos químicos penetran en las grietas y las extensiones capilares del cemento por ósmosis, movimiento browniano y reacciones de la partícula seca, a la vez que los ingredientes activos reaccionan con los compuestos minerales del hormigón para formar cristales insolubles en el interior de la estructura.

Así, es posible obturar grietas, poros y vacíos de abertura, permitiendo que el material respire, ya que el sistema PENETRON evita el paso de las moléculas de agua, pero posibilita el paso del aire, impidiendo la acumulación de presión de vapor. A su vez, en caso de no haber humedad adicional, los componentes del producto estarán inactivos hasta su detección, momento en el que el proceso de sellado se reanudará automáticamente.

Ventajas de utilizar el sistema PENETRON El sistema PENETRON permite mejorar la permeabilidad y las capacidades autosellantes de cualquier diseño de mezcla, además de no presentar incompatibilidades con otros aditivos y de no interferir en las reacciones químicas del hormigón. En este sentido, este producto ofrece múltiples beneficios como el sellado de los tractos capilares y las grietas en el cemento de hasta 500 micras de ancho, transformándose en una parte integral de la estructura con sus cristales activos.

Por otra parte, permite que el material resista distintos tipos de ataques químicos, protegiéndolo contra la corrosión, el agua subterránea, el agua de mar y los ciclos de congelación y descongelación, además de actuar contra los carbonatos, cloruros, sulfatos y nitratos. Al mismo tiempo, aumenta la resistencia del cemento, puesto que no se desgasta, desgarra o perfora, resultando más eficaz, económico, rentable y versátil que otros productos.

Por lo tanto, quienes deseen utilizar el sistema PENETRON en sus proyectos de obra en Canarias, pueden contactarse con ClauniCanarias, el canal de distribución oficial de esta marca que se comercializa en más de 115 países alrededor del mundo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.