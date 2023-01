Ventajas y recomendaciones ante el uso de BYOD, por Applivery Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

El Bring Your Own Device o BYOD es un método de trabajo en el que las empresas le permiten a sus empleados utilizar su propio dispositivo, sea una tablet, una laptop o un teléfono móvil, para el desarrollo de sus actividades laborales. Su objetivo es el de gestionar toda la información y procesos digitales corporativos sin utilizar equipos que pertenezcan a la compañía.

El uso de esta metodología se ha popularizado en la última década y, por esta, razón la compañía de soluciones de gestión corporativa remota Applivery se ha propuesto señalar las ventajas y recomendaciones que trae el BYOD para los diferentes flujos de trabajo.

Ventajas del BYOD Una de las principales ventajas de esta metodología tiene que ver con la posibilidad que le brinda a las empresas de disminuir costes. Gracias a que el empleado utiliza su propio dispositivo para realizar su trabajo, la empresa no debe preocuparse por gestionar presupuestos para la compra y renovación de ordenadores. Por otra parte, también puede aprovechar la tecnología de los dispositivos de sus empleados, teniendo en cuenta el interés de las personas por adquirir equipos con las mejores características que les ofrezca el mercado. En consecuencia, la compañía tendrá a su disposición artefactos tecnológicos modernos y de excelente calidad, los cuales servirán para agilizar su operación y optimizar sus procesos.

El sistema de trabajo BYOD, además, también incrementa los niveles de satisfacción laboral, ya que el empleado se siente más cómodo de trabajar con un dispositivo que le es familiar y con el cual interactúa todo el tiempo. Esto ayuda a incrementar los índices de productividad y a mejorar el compromiso del trabajador con la organización. Para el empleado, este método también supone un beneficio, ya que puede instalar en su dispositivo programas y aplicaciones originales de manera gratuita o a muy bajo coste.

Recomendaciones del trabajo con dispositivos móviles Es muy importante que las compañías conozcan los riesgos que trae consigo la metodología de trabajo BYOD, con el fin de evitar fuga de información y el uso indebido de las plataformas corporativas por parte de empleados o externos. Es recomendable que cuente con un sistema de cifrado de datos, con el cual contrarrestar un posible ataque, teniendo en cuenta que los dispositivos personales son más susceptibles a virus y malware. Además, también es necesario crear contraseñas seguras que impidan el acceso a información confidencial y generen inconvenientes relacionados con sus sistemas operativos.

Para controlar todo lo relacionado con el trabajo BYOD, Applivery ofrece a las empresas una completa plataforma de gestión de aplicaciones móviles, con la cual el grupo de soporte IT puede administrar equipos de forma remota. Applivery está articulado a los servicios de despliegue automatizado de Google y Apple, los cuales se integran a sistemas de autenticación operativa, configurando el equipo con los complementos que el empleado necesita. Los interesados solo deben ingresar a la página web de Applivery y solicitar el plan de gestión de aplicaciones que mejor se adapte a sus necesidades.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.