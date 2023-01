Alquileres de larga temporada en Marbella Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

En los últimos años, han aumentado los alquileres de larga temporada en Marbella. Y no es para menos, ya que se trata de una ciudad hermosa y ampliamente reconocida por sus distritos ostentosos, su vida nocturna, sus resorts y sus playas impresionantes.

En Newbery Real Estate disponen de una gran variedad de viviendas, pisos y villas en Marbella, especialmente aptas para alquilar por larga temporada. Asimismo, cuentan con una selecta variedad de inmuebles en otras zonas de la Costa del Sol, como Benahavís y Estepona.

¿Por qué alquilar en Marbella? Situada en la costa mediterránea, Marbella se alza como una opción interesante para alquilar durante una larga temporada. La ciudad está protegida por una cadena montañosa que le proporciona un clima muy agradable. De hecho, no es demasiado caluroso en verano ni muy frío en invierno; su temperatura media anual es de 18 °C.

También se presenta como uno de los mejores lugares de España para vivir con la familia y ofrecerle una mejor calidad de vida. En esta ciudad, los estudiantes de todas las edades pueden acceder a una educación de calidad.

En la ciudad se puede apreciar la belleza de la diversidad cultural. Y es que Marbella dispone de sorprendentes y numerosos monumentos y galerías de arte por todos los rincones. Asimismo, se pueden visitar increíbles lugares de interés, como la Iglesia Visigoda, el Castillo Árabe o su preciado Patrimonio arqueológico. En definitiva, ofrece una oferta cultural difícil de ignorar.

Por otro lado, sus playas destacan entre las mejores de la Costa del Sol, con fina arena blanca y dorada. Ejemplo de ello, es la playa de Puerto Banús, una de las más acogedoras y concurridas por bañistas que buscan darse un chapuzón o disfrutar de un mojito desde sus hamacas.

Además, la ciudad alberga cientos de restaurantes de moda, que dan la bienvenida tanto a locales como a internacionales. Al mismo tiempo, cuenta con una gran oferta de vida nocturna para los que buscan pasar el tiempo con estilo y disfrutar de noches glamurosas en las discotecas más lujosas.

Alquileres de larga temporada en Marbella Newbery Real Estate es una inmobiliaria que destaca por su amplia cartera de propiedades para alquileres de larga temporada en Marbella, Benahavís y Estepona, entre otras áreas. En su sitio web, disponen de más de 2.500 villas, pisos, penthouses y viviendas listas para ser habitadas. Además, su equipo de agentes cuenta con dilatada experiencia en el campo local y social que estas ciudades tienen para ofrecer. Por tanto, juegan el papel de asesores para ayudar en la elección del inmueble mejor ajustado a las necesidades del cliente.

En el portal de la inmobiliaria es posible filtrar por ubicación, el tipo de propiedad, número de dormitorios y precios, con la finalidad de facilitar la búsqueda del inmueble ideal.

Alquilar una propiedad en Marbella, Estepona o Benahavis Si se dispone de una propiedad para alquiler en esta zona, se recomienda al equipo de Newbery Real Estate, quienes hace 10 años se dedican principalmente a los alquileres de larga temporada y la venta de propiedades.

Cuentan con un equipo de profesionales calificado, liderado por Exequiel Espinosa Viale, Maria del Alcor Santos Mudarra y los comerciales: Aldana Paz Fast, Janis Ziedins, Nataly Babkina, Leo Zalevski, Marjana Jarceva, Natalia Bykova entre otros.

Disponen de oficina fisica en Magna Marbella, en el corazón de Nueva Andalucía, y en su equipo hablan diferentes idiomas a la perfección, entre ellos Inglés, Ruso, Sueco, Ucraniano, Polaco, Francés, etc.



