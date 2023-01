Encontrar productos Apple económicos con los reacondicionados de Apple Adictos Emprendedores de Hoy

Hoy en día, respecto al sector tecnológico, la marca Apple se encuentra entre las más vendidas del mundo. Los últimos datos recopilados por el portal Bankless Times reflejan que iPhone se encuentra en la segunda posición de las firmas de móviles más vendidas durante 2022, con una cuota de mercado durante los tres primeros meses del 18 %, habiendo vendido 56 millones de dispositivos. Esto supone un crecimiento del 2,2 % con respecto al año anterior.

Estas cifras se deben a la alta calidad de dichos aparatos móviles y a su diseño único, aspectos que los convierten en dispositivos de lujo y al alcance de muy pocos. Debido a su elevado coste, por ser de alta gama, los propietarios esperan que su iPhone dure unos cuantos años antes de volverse a comprar otro.

Lamentablemente, en muchas ocasiones, esto no es posible y, por un accidente, pérdida, robo o rotura, los usuarios acaban comprando otro iPhone antes de lo previsto. Para dichos consumidores de la firma o para aquellas personas dispuestas a pasarse a la marca Apple, pero que disponen de un presupuesto ajustado, existen los móviles reacondicionados.

Estos productos Apple son aquellos que un cliente compra nuevos en su día, pero acaba devolviéndolos por un fallo en su funcionamiento. En estos casos, el fabricante se encarga de repararlos hasta dejarlos operativos y con total garantía para exponerlos de nuevo a la venta. Se trata de una alternativa que permite comprar este tipo de dispositivos, pero pagando solo una cantidad del precio original.

En este sector, destaca Apple Adictos, una tienda online que vende todo tipo de productos Apple reacondicionados, los cuales han pasado por altos controles de calidad antes de ser expuestos a la venta.

Apple Adictos, expertos en productos Apple reacondicionados Apple Adictos es una empresa familiar con sede en Tarragona, creada en 2019 por un padre y un hijo profesionales del sector de venta de artículos seminuevos desde 2014. Su amplia trayectoria les llevó a especializarse en la comercialización de móviles iPhone reacondicionados.

Apple Adictos dispone de un equipo constituido por técnicos y comerciales especializados y formados, con gran experiencia en el sector tecnológico. Por todos estos motivos, ofrecen controles de calidad y procesos diseñados minuciosamente para satisfacer todas las necesidades reales de sus clientes.

El principal objetivo de la compañía es poner al servicio de todos los adictos a Apple móviles reacondicionados de máxima calidad y con las garantías de los dispositivos nuevos, pero a precios accesibles para todos. De esta forma, se garantizan el ofrecer una experiencia de compra segura, completa y satisfactoria.

Los productos Apple reacondicionados disponibles en Apple Adictos Dentro de la web de Apple Adictos, es posible encontrar distintos modelos de iPhone reacondicionados. Entre ellos, destacan: iPhone 8, iPhone 8 PLUS, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS MAX, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 PRO, iPhone SE 2020, iPhone 12, iPhone 12 PRO y iPhone 13. Cada modelo dispone de una sección dentro de la web, donde es posible ver los colores disponibles, las características técnicas del dispositivo y las opiniones de usuarios que ya lo han comprado.

Por otro lado, la tienda online dispone también de un apartado de Outlet y otro de Accesorios, donde es posible encontrar auriculares, cables de carga, etc.

Por último, cabe recordar que todos los iPhone de Apple Adictos tienen una garantía de 12 meses incluida y la web ofrece envíos gratuitos y 14 días de devolución. Además, para cualquier duda, los expertos disponen de un chat para ofrecer atención personalizada.



Noticias relacionadas Ainos Publicidad, especialistas en productos personalizados para promoción de marca La importancia de que los jugadores de baloncesto se conozcan a sí mismos Soof apuesta por la energía solar para enfrentar los gastos energéticos de invierno ¿Dónde recibir una formación en fotovoltaica integral?, MPV Solar Reference La obra 'Transformación' de Antonio Sánchez Castro representa la muerte transformada de las mariposas