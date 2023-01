La importancia de cuidar el agua para ducharse, con Aqua Family Plus Emprendedores de Hoy

sábado, 21 de enero de 2023

Por lo general, las personas se ocupan de filtrar el agua que emplean para beber o cocinar a sabiendas de que la que proviene del grifo suele contener productos nocivos para la salud, como por ejemplo el cloro. Sin embargo, no siempre se le otorga la misma importancia al cuidado del agua utilizada para bañarse.

Una de las alternativas para proteger el cuerpo de sustancias agresivas y, a la vez, cuidar el agua, son las duchas coreanas Aqualia Diamond, comercializadas por Aqua Family Plus, las cuales cuentan con aromaterapia, múltiples fragancias y componentes 100 % naturales.

Duchas Aquadia Diamond, una alternativa saludable para cuidar el agua Las duchas Aquadia Diamond son fabricadas en Corea del Sur, un país ampliamente reconocido por diseñar productos naturales, certificados y diseñados para propiciar el cuidado del agua y la salud de la piel.

En este marco, la empresa Aqua Family Plus ha lanzado al mercado la primera y única ducha que incluye diamante antibacteriano coreano, un compuesto que, en conjunto con el diseño exclusivo del cabezal, impide que los sedimentos sólidos dañinos entren en contacto con el cuerpo y, a la vez, favorece la reactivación de la salud del organismo.

Además, posee un efecto anticloro y está fabricada con componentes 100 % naturales entre los que se encuentra el aceite de oliva, el carbón activo, la proteína de la leche, una selección de cactus y una diversidad de esencias.

Aparte de la presentación individual de los cartuchos, es posible conseguir a un precio promocional el pack que contiene el cabezal y cinco cartuchos intercambiables con aromas diferentes para que toda la familia pueda disfrutar de un auténtico spa de aromaterapia.

Una empresa que promueve la sostenibilidad y el ahorro Aqua Family Plus es una empresa española que desde el año 2005 se especializa en el filtrado del agua y orienta sus esfuerzos en concienciar a la población sobre el empleo autosuficiente con el fin de reducir el consumo de agua embotellada y reducir la producción de botellas de plástico contaminantes.

Con el espíritu de cuidar el agua y proteger el medioambiente, desde hace 20 años, la compañía comercializa diversos productos entre los que destaca el sistema de ósmosis directa, uno de los dispositivos de purificación más pequeños que existen en el mercado y con el cual es posible obtener agua de calidad todos los días.

A este sistema de ósmosis y a las duchas coreanas, se suma la botella hidrogenadora que se caracteriza por su potencialidad para mejorar la hidrólisis del agua, por hidrogenar el agua en solo 3 minutos y por la practicidad para transportarla a cualquier sitio.

Los interesados en adquirir los productos para cuidar el agua pueden hacerlo a través de la página web de Aqua Family Plus y obtenerlos en su hogar en menos de 48 horas.



