Los expertos en cirugía ortognática de la Clínica Calvo de Mora, capaces de mejorar la estética de la sonrisa de sus pacientes

La sonrisa es una carta de presentación en las personas, es un gesto notable a simple vista con el potencial de causar o no, una buena impresión en los demás. Y es que muchas veces la fisionomía de la cara no favorece a la sonrisa en términos estéticos, y es en casos como este donde la cirugía ortognática puede ser la solución perfecta.

En la Clínica Calvo de Mora se puede encontrar precisamente un grupo de profesionales en distintos tratamientos dentales, incluyendo a todo un equipo de expertos en cirugía ortognática, mediante la cual son capaces de mejorar la estética de la sonrisa y el equilibrio entre todas los componentes de la cara.

¿De qué se trata la cirugía ortognática? Concretamente, este procedimiento es una rama de la cirugía maxilofacial que se encarga específicamente de corregir las deformidades dento-cráneo-maxilofaciales. Todo esto con el fin de lograr que el paciente alcance el óptimo equilibrio de todos sus elementos faciales.

La cirugía ortognática suele ser la opción más adecuada, por ejemplo, cuando no es posible lograr que se alineen adecuadamente los dientes a través de un tratamiento de ortodoncia. En casos como estos, esta intervención representa la solución necesaria para mejorar la mordida, el equilibrio óseo y la estética de la sonrisa. Aun así, esta cirugía también puede ayudar ante otros tipos de problemas derivados de deformidades dento-cráneo-maxilofaciales, tales como la mordida abierta, la mandíbula pequeña o hipoplásica, el prognatismo, mentón desproporcionado, asimetrías faciales, etc. Con ello, no solo se ayudará al paciente a ajustar su rostro a los estándares de belleza facial afianzados hasta el día de hoy, sino también a devolver la funcionalidad y normalidad al aspecto del rostro y de la sonrisa, evitando incluso problemas de salud como la apnea del sueño.

Expertos en cirugía ortognática En la Clínica Calvo de Mora, los pacientes tendrán a su disposición todo un equipo de profesionales expertos en cirugía ortognática. No solo se trata de especialistas con mucha formación en el área y con una larga trayectoria y experiencia llevando a cabo este procedimiento, sino que además es una clínica que apuesta por lo mejor en tecnología. De hecho, en su sede en Madrid disponen de aparatología de última generación, la más avanzada en el área. De esta manera, aseguran mayor precisión, ahorro de tiempo para el paciente y precios más accesibles.

Así mismo, se caracterizan por el trato cercano con sus pacientes y por su compromiso con ofrecerles siempre el mejor servicio, así como soluciones totalmente personalizadas.

Para reservar una cita para un diagnóstico y valorar una cirugía ortognática en la Clínica Calvo de Mora, o para conocer mucha más información acerca de este procedimiento, se puede hacer de forma rápida y sencilla a través de su página web. Su equipo de profesionales hará un estudio pormenorizado de cada caso, explicará al paciente cómo es el procedimiento, cuánto tiempo les va a llevar e incluso, al digitalizar totalmente el caso, se podrá ver en 3D el futuro resultado.

En esta clínica, saben muy bien cómo mejorar la estética de la sonrisa de sus pacientes.