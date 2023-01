Cuidado de la salud bucal en los más pequeños, con VERVICTECH Emprendedores de Hoy

domingo, 22 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

En lo que respecta a la higiene de los niños, el cuidado de la boca es fundamental para asegurar su bienestar general. Los hábitos de higiene bucal pueden ayudar a prevenir diferentes enfermedades, como las caries, afecciones en las encías y otros malestares. Uno de los productos más usados para garantizar el correcto cuidado de la boca es el enjuague bucal y, actualmente, la firma VERVICTECH tiene disponible uno muy potente. Se trata de ORALZYME, un producto 100 % orgánico y sin alcohol, especialmente indicado para niños, que garantiza una limpieza profunda de los dientes y la protección necesaria para evitar afecciones bucales.

Nuevo enjuague bucal especialmente indicado para niños El nuevo producto ORALZYME es un enjuague bucal multienzimático, elaborado sin alcohol y a partir de ingredientes totalmente naturales, con propiedades que contribuyen al cuidado de la boca de los más pequeños. El producto está odontológicamente testado, por lo que profesionales de esta área médica lo recomiendan para promover la higiene dental de los niños. Su uso es ideal tras el cepillado diario y la utilización del hilo dental, ayudando no solo a combatir las bacterias y gérmenes que pueden causar enfermedades como gingivitis o caries, sino que además proporciona otra serie de beneficios muy importantes.

El producto está disponible en VERVICTECH, una firma que se dedica a la venta online de una variedad de productos de alta calidad, importados directamente de Estados Unidos. Esta compañía no solo cuenta con un catálogo amplio, sino que además tiene un enfoque centrado fundamentalmente en el bienestar ecológico y del medioambiente.

Beneficios del enjuague bucal ORALZYME Tal como se mencionó anteriormente, los beneficios de ORALZYME van más allá de la eliminación de bacterias y gérmenes dentro de la cavidad bucal. De hecho, es un producto ideal para procesos postoperatorios de cirugía maxilofacial, favoreciendo la cicatrización y actuando también como antiséptico. Además de eso, ayuda a prevenir la gingivitis, periodontitis, reducir la xerostomía, eliminar la halitosis, prevenir la candidiasis bucal y combatir y prevenir el sarro. Asimismo, es capaz de fortalecer las encías, así como de limpiar y desinfectar dentaduras postizas mediante inmersión. Además, al no poseer alcohol y tener un buen sabor a limón, es ideal para su uso en niños.

En pocas palabras, ORALZYME representa una de las mejores opciones para complementar el cuidado de la boca de los niños y niñas. Su uso diario en combinación con el cepillado y el hilo dental, garantizarán una boca saludable y protegida contra cualquier agente patógeno que pueda causar problemas. Para adquirirlo, basta con acceder al sitio web de VERVICTECH en el apartado «tienda online«.



