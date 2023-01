Efisio, una clínica con especialistas en fisioterapia deportiva Emprendedores de Hoy

domingo, 22 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La fisioterapia sirve para tratar, aliviar y prevenir distintos problemas de salud física. Por este motivo, muchos atletas y deportistas acuden a tratamientos fisioterapéuticos que les permiten aliviar la presión que sufren sus músculos, huesos y articulaciones. Además, de esta manera es posible alcanzar un mayor rendimiento y capacidad de competir.

La clínica Efisio cuenta con expertos en fisioterapia deportiva y rehabilitación que conducen distintos tratamientos para aliviar dolores y recuperar movilidad tras una lesión aguda o crónica. Además, estos profesionales educan a los deportistas para poder evitar lesiones en el futuro.

Tratamiento de una lesión con fisioterapia deportiva en Efisio Ante una lesión, lo primero que recomiendan los especialistas en fisioterapia deportiva de Efisio es descansar para no agravar el dolor. A su vez, si se trata de un esguince o desgarro es conveniente aplicar hielo para reducir la hinchazón. En estos casos, también es posible realizar un vendaje compresivo y elevar el área lesionada.

Después, mediante distintos tratamientos de fisioterapia, comienza la rehabilitación. En este sentido, Efisio cuenta con especialistas en tratamientos para deportistas de actividades de impacto, como carrera, aerobics o levantamiento de pesas, entre otras disciplinas.

En todos los casos los tratamientos son personalizados para satisfacer las necesidades de cada deportista. Las técnicas usadas en esta clínica incluyen masajes deportivos, terapia manual, estiramientos pasivos y activos, kinesiotaping, vendajes funcionales y punción seca, entre otras. Además, el equipo de este centro de salud cuenta con aparatos de apoyo y tecnología para lograr reducir el dolor y las inflamaciones. De esta manera, es posible tratar lesiones en músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y huesos.

Ventajas de la fisioterapia deportiva Acudir a Efisio para tratar lesiones con especialistas sirve para aliviar el dolor más rápido, tanto a través de masajes como de ejercicios de movilidad. Además, con estos tratamientos es posible descontracturar y fortalecer la región afectada. Por otra parte, en esta clínica también se aplican tratamientos para mejorar la apariencia de tejidos cicatrizados.

Distintos estudios científicos han demostrado que si una lesión deportiva no se trata, la curación dura más tiempo y el dolor resulta más persistente. En ese sentido, el apoyo de fisioterapeutas permite volver al deporte más rápidamente y de modo seguro. Estos profesionales también enseñan a prevenir lesiones corrigiendo la técnica de los movimientos.

En ningún caso es recomendable volver a practicar ejercicio sin haber curado la lesión. Esto se debe a que el riesgo de agravar el problema y prolongar el período necesario para la recuperación es elevado. Además, si una lesión no se trata y los síntomas persisten es más difícil de resolver.

En Efisio es posible acceder a un grupo de especialistas en fisioterapia deportiva y a distintas técnicas terapéuticas para tratar y curar todo tipo de lesiones. Se trata de una manera efectiva y segura para volver a la práctica cuanto antes.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.