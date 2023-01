La capsaicina, un remedio eficaz contra el dolor Emprendedores de Hoy

La capsaicina es el componente principal de la cayena, la guindilla y el chili. Ejerce una potente acción terapéutica aliviando el dolor. El dolor crónico o neuropático es especialmente resistente a los tratamientos analgésicos convencionales; por eso, en estos casos, la capsaicina resulta ser un aliado natural contra el dolor con eficacia demostrada.

¿Cómo funciona la capsaicina? Este activo natural produce un agotamiento de las vesículas de un mediador del dolor, la sustancia P, por eso primero duele-escuece y luego alivia. La molestia debe ser corta y pequeña y el alivio, largo e intenso. La sensación puede variar de una persona a otra, al igual que hay gente a la que tomar una guindilla le resulta insoportable por el picante y, en cambio, a otros puede no hacerles ningún efecto. A pesar del efecto de quemazón inicial que puede producir al aplicarlo en la piel, este activo natural ha demostrado que, tras su uso continuado, tiene un potente efecto analgésico y consigue aliviar el dolor de forma eficaz.

¿Cómo se puede aplicar en casa? La forma más sencilla de comprobar sus efectos, es en forma de crema. Actualmente, los tópicos con base de capsaicina se pueden utilizar sin receta médica para el tratamiento de dolores musculares, articulares y reumáticos.

Phexia, marca de cosmética española que lanzó su línea de productos el pasado 2022, ha sacado al mercado dos cremas de masaje corporal que incorporan chili en su fórmula, Help con efecto calor y Mayday con efecto frío-calor. Para quienes quieran probar el potente efecto del chili, estas son dos magníficas opciones y Mayday además contiene mentol para generar un efecto contraste que aplaca el efecto de quemazón del chili. Su combinación de ingredientes de origen 100 % natural produce un efecto de alivio muy potente. Ahora es posible probar su línea de cosmética corporal con un 30 % de descuento en su web.

Diferencia entre la capsaicina y otros activos antiinflamatorios El alcanfor es uno de los ingredientes más usados en las cremas antiinflamatorias, algunas de las más conocidas que se pueden encontrar en farmacias lo incluyen en sus formulaciones. Este activo estimula las terminaciones nerviosas de la piel e induce la desaparición del dolor y las molestias, enmascarando dolores moderados o severos con un dolor muy leve. Por lo tanto, no tiene un efecto antiinflamatorio terapéutico, pero ofrece una sensación de alivio inmediato. En el caso del chili, por su alto contenido en capsaicina, el efecto es muy beneficioso a largo plazo y, si se une a otros activos naturales, como es el caso de las cremas Phexia, se convierte en una fórmula magistral.

Cuidarse de una manera más natural es el deseo de muchos. El estudio de la capsaicina, de cara a mejorar el conocimiento de su mecanismo de acción, es fundamental para el desarrollo de nuevos analgésicos de origen natural.



