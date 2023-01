Sobre la marca Weekend Offender disponible en Who killed Bambi? Emprendedores de Hoy

domingo, 22 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Weekend Offender, la marca ofrece sus prendas en la tienda online Who Killed Bambi?. Esta marca del Reino Unido es conocida por sus diseños irreverentes que combinan elementos culturales populares como el futbol, la música y el cine. Con diferentes colecciones, lograron estampar en sus prendas hitos característicos del movimiento casual. Por su carácter provocativo revolucionaron las calles británicas y ahora van por las españolas.

Weekend Offender, irreverencia y provocación Es una de las marcas más controvertidas del Reino Unido y fue definida como irreverente, alborotadora y provocadora. Son prendas indispensables dentro del estilo terrace porque combinan la moda casual con elementos retro inspirados en la cultura popular como el futbol, la música y el cine. Uno de los logros de la marca fue conectar todos los elementos culturales que componen el movimiento casual a lo largo de sus distintas colecciones en sus más de 15 años de trayectoria.

Weekend Offender nació en 2004 con el objetivo de crear productos dentro de la moda casual que reflejen el estilo y la cultura alrededor de elementos populares, en primera instancia del futbol. Con sus primeras colecciones se convirtieron en prendas indispensables en la cultura futbolística británica, ideales para utilizar en partidos de futbol, pero también para lucir en cualquier ocasión.

Las colecciones de la marca dedicadas a la música incluyeron a las bandas más icónicas del movimiento casual con insignias de las bandas más importantes de las últimas décadas. También tienen una línea dedicada al cine con representaciones inspiradas en escenas icónicas de películas. Los elementos culturales populares como el futbol, la música y el cine nunca estuvieron tan unidos como en las colecciones de Weekend Offender.

Who killed Bambi? Esta tienda multimarca online ofrece la mayor selección de ropa casual de España, sumado a sus facilidades a la hora de comprar. Tienen varias opciones de entrega, el pedido puede ser recogido en la tienda una hora después de haberlo hecho. Además, cuentan con envíos a todo el país en tan solo 24 a 48 horas y se puede pagar contra reembolso en efectivo una vez que llegue el paquete. En caso de que sea necesario cambiar el talle o el producto también cuentan con opciones de devolución muy sencillas.

Who Killed Bambi? ofrece prendas, zapatos y accesorios para hombre y mujer en su tienda virtual con la posibilidad de retirarlo en el almacén ubicado en Santiago de Compostela en España. El estilo de la ropa que venden sigue las últimas tendencias de moda. Desde la tienda ven a la vestimenta como un modo de expresión, por lo que comercializan marcas con estilos originales y distintos para que cada cliente pueda reflejar su personalidad e identidad propia a través de las prendas.



