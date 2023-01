Los beneficios que ofrecen las garantías de Union Credit and Guarantee Emprendedores de Hoy

domingo, 22 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Las garantías de crédito son una solución que permite acceder a financiación a empresas de distintos sectores. Se trata de una herramienta fundamental para cualquier compañía que quiera incrementar su flujo y volumen de transacciones.

Para poder disponer de estos instrumentos, es necesario contar con el apoyo de una firma como Union Credit and Guarantee, que desde hace 17 años opera desde Panamá, atendiendo a clientes de distintas partes del mundo.

Esta empresa ofrece garantías a diversos sectores, como por ejemplo construcción, inmobiliarias, agencias de viajes, casas de juego, agentes de aduana y cualquier tipo de negocio que requiera una obligación de pago. Para disponer de estos productos, los interesados deben llenar una planilla de toma de datos UCG y una serie de documentos obligatorios.

Las ventajas de contar con las garantías que ofrece Union Credit and Guarantee Estas herramientas son una solución para muchas empresas y clientes de esta compañía que necesitan cubrir los riesgos de crédito durante determinados plazos específicos de financiación. Esto proporciona seguridad y, además, cada usuario de los servicios de esta empresa dispone de asistencia técnica de la mano de un equipo de profesionales que habitualmente asesora a distintos gobiernos y empresas privadas.

Por otra parte, con el apoyo de Union Credit and Guarantee, es posible acceder a cartas de crédito en bancos extranjeros. De esta manera, distintas empresas de España, que es donde se ubica la mayor parte de la clientela de esta compañía, han accedido a nuevas fuentes de financiación. Además, una ventaja de operar de esta manera es que estos instrumentos no son considerados un riesgo ante el Banco de España, por lo que resulta posible obtener préstamos grandes con mayor facilidad.

Otra ventaja es que el proceso para el solicitante resulta sencillo y ágil. Además, se trata de una firma de categoría, con experiencia y que goza de prestigio en el sector financiero porque lleva años trabajando con particulares, empresas, ayuntamientos y otros entes estatales. En este sentido, Union Credit and Guarantee dispone de fondos propios y garantías depositadas en múltiples bancos. De esta manera, es posible respaldar las operaciones que desean llevar adelante sus clientes.

Union Credit and Guarantee es una empresa en expansión Además de su sede central en Panamá, esta empresa cuenta con oficinas propias en Barcelona, que ha sido muy bien recibida por el público especializado en inversión financiera. Después, Union Credit and Guarantee también ha inaugurado una sucursal en Bucarest, capital de Rumania, que actualmente es uno de los países más pujantes de Europa del Este.

Para acceder a las múltiples garantías que ofrece Union Credit and Guarantee, es necesario completar el formulario llamado toma de datos UCG disponible en la página web de esta empresa y aportar la documentación requerida. Se trata de un trámite rápido que permite obtener ágilmente las herramientas necesarias para impulsar distintos tipos de negocios.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.