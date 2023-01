La puesta en valor de la sostenibilidad en el presente para garantizar un futuro social, económico y medioambiental Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 10:21 h (CET)

Con el objetivo de reducir las consecuencias generadas por el cambio climático, las empresas se han visto en la necesidad de impulsar modelos de negocio sostenibles y amigables con el medioambiente.

En ese sentido, la empresa GL Ecological Solutions es especialista en brindar soluciones biodegradables y ecológicas para llevar a cabo ese objetivo. Este modelo contribuye en lograr una sostenibilidad real en las empresas, debido a que permite reducir la huella de CO₂ que generan por su actividad.

GL Ecological Solutions es una empresa que contribuye en la implementación de modelos de negocios sostenibles Desde su creación, la empresa GL Ecological Solutions mantiene un compromiso por aportar en la sostenibilidad real de los negocios, con el propósito de cuidar el medioambiente y a quienes habitan en él. Por este motivo, la actividad de la compañía se centra en la importación, exportación, distribución y comercialización de productos y equipos ecológicos y biodegradables.

Una de las características de los productos GL Ecological Solutions es que gran parte de ellos pueden ser vertidos directamente en el mar o el desagüe y el resto son rápidamente biodegradables y todos cuentan con certificaciones ambientales. Otro de los pilares en los que fundamentan su actividad es la sostenibilidad laboral, por lo que varios de los productos que comercializan no tienen pictogramas de peligro y el resto suponen un mínimo riesgo para el aplicador.

En vista de que la empresa ha demostrado una gran eficiencia y la máxima calidad en sus productos, cada vez son más los sectores que apuestan por GL Ecological Solutions para lograr la sostenibilidad real. Entre ellos, se incluye a la automoción, los servicios de climatización, el sector de la construcción, de limpieza y mantenimiento, el hospitalario, naval y el turístico, entre otros.

¿Por qué es importante que las empresas avancen hacia la sostenibilidad desde sus procesos de base? Uno de los motivos para apostar por un modelo de negocio enfocado en la sostenibilidad real en el presente es que se trata de la única manera para garantizar un futuro social, económico y medioambiental. Para lograrlo, es fundamental que las empresas modifiquen varios de sus procesos de base, de tal manera que puedan contribuir con la economía circular.

Para Óscar Rodríguez, cofundador de GL Ecological Solutions, por poner un ejemplo, no es coherente impulsar proyectos de energía renovable mientras se utilizan lubricantes convencionales no biodegradables en los equipos e instalaciones. Por lo tanto, los procesos de base requieren cambios y acciones que reduzcan el impacto ambiental y mejoren la seguridad laboral sin necesidad de renunciar a la rentabilidad, eficiencia y la seguridad. Al fin y al cabo lo que todo el mundo busca es rentabilidad y tranquilidad y esas dos cosas llegan de mano de la sostenibilidad.

A diferencia de lo que ocurre con otros productos, la gama de GL Ecological Solutions es accesible tanto para particulares como para empresas y profesionales, tanto a través de su web como de establecimientos a pie de calle. En su página web hay varias alternativas para comunicarse con un equipo de asesores profesionales, desde mail, teléfono y WhatsApp hasta formulario de contacto.



