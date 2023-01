Vivir con Soñar, la nueva novela de la escritora Toñy Pozueta Emprendedores de Hoy

sábado, 21 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La editorial Alter Ego Ediciones experta en la edición de novelas, edita y publica el nuevo trabajo editorial de la escritora cántabra Toñy Pozueta que, además de Soñar con vivir, ha lanzado la 2ª edición de su libro Cien poemas con Arte.

La escritora se traslada a la época de su infancia y relata como nadie, la comarca minera donde pasó su niñez, abordándolo con todo lujo de detalles y trasladándose a una época donde la España rural, los avances y, sobre todo, las ilusiones por mejorar eran el máximo motor de vida para las gentes del lugar.

En la novela presenta a Simón, un joven nacido en el pueblo minero de Carmedal, que es acompañado por la luz del candil al comienzo de su vida. Inquieto, sensible, alegre y soñador, alberga un porvenir lejos del olor a hierro y zinc que emana de La Montaña. Simón es un apasionado del folklore local y las tradiciones, menos una, y es que tiene claro que él, no será minero y todo su objetivo estará centrado en buscar nuevos horizontes.

En una España que comienza a ser convulsa, pronto aparecerán las adversidades. Su particular manera de enfrentarse a ellas, caracteriza una novela vibrante, emotiva y conmovedora en la que el apoyo y psicología de las mujeres de su entorno, adquieren un especial protagonismo.

Toñy Pozueta Fernández nació en Mercadal, localidad de Cartes. Cantabria.

Realizó estudios de Magisterio, ejerciendo como maestra por diversos lugares de Cantabria, así como en la provincia de Barcelona. Desde el año 1976, reside en Santander donde ha compaginado la docencia con la vida familiar y su pasión por la literatura.

En 2017 publicó Cien poemas con arte, libro ilustrado y caligrafiado por su esposo Lucio de la Fuente, con el que comparte también la colección de cuentos Abrigaño, a la que pertenece «La hormiga Rosabel” publicado en 2019. Es con la novela Soñar con vivir, donde la autora camina en solitario.

Toñy Pozueta lanza a la vez que su nueva novela la 2ª edición de Cien poemas con Arte

La segunda edición de Cien poemas con Arte cuenta con las ilustraciones y la caligrafía del artista Lucio de la Fuente. A lo largo de sus páginas la autora recopila poemas inspirados desde su época de adolescencia y trasmite experiencias sensibles del mundo con una belleza especial y un particular estilo literario.

Además, su primera novela titulada Soñar para vivir, promete a los lectores una exploración de las dificultades humanas y su significado en cada página, a través de una historia profundamente personal que combina elementos poderosos en un libro lleno de emoción, autenticidad y esperanza. Estos títulos han sido publicados con una exquisita calidad para que la lectura sea siempre una apuesta por el fortalecimiento de la cultura humana.



