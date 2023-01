SoydeMijas y su programa electoral para el 2023, un gran ejemplo de hacer política lejos de estereotipos

En todo el mundo, los gobiernos se rigen por distintas ideologías y corrientes políticas para dirigir la sociedad de los países. En España, el espectro político se encuentra dividido principalmente en partidos de derecha y de izquierda, indicando de esta forma dos maneras distintas de gobernar una nación. Sin embargo, #SoydeMijas propone una visión política completamente diferente, que no se basa en los intereses de estas corrientes tradicionales. Con su programa electoral 2023, se vislumbra una luz de esperanza para quienes desean una mejor administración en Mijas.

La política no es de izquierdas ni de derechas Durante la etapa inicial de la revolución francesa, se desarrolló la figura de la izquierda y la derecha, estableciendo una oposición radical entre ambas corrientes políticas hacia el poder. Desde entonces, estos términos se extendieron a la mayoría de sistemas políticos del mundo, hasta el punto en que hoy en día las agrupaciones políticas son definidas como de izquierda, derecha o independientes (las que no se identifican con ninguna de las anteriores).

No obstante, no hay que perder de vista el propósito de la política: administrar eficientemente para lograr el mayor beneficio y bienestar de los ciudadanos. En este sentido, no importa la ideología, sino la búsqueda de los derechos de los ciudadanos, los cuales no están limitados a ninguna organización o corriente de pensamiento. Esto es lo que predica #SoydeMijas, una agrupación de electores libres de estereotipos que buscan soluciones reales a los problemas de los ciudadanos de Mijas. Para ello, han desarrollado un programa electoral basado en la búsqueda del bienestar ciudadano, en la correcta utilización de los recursos económicos y en el respeto a las leyes por encima de todo.

¿Qué ofrece el programa electoral de #SoydeMijas? #SoydeMijas es una plataforma ciudadana comprendida por profesionales y personas preparadas que, a pesar de tener diferencias ideológicas y estilos de vida distintos, persiguen el cumplimiento de los derechos ciudadanos y lo universalmente justo para cada persona de Mijas. De esta manera, expresan en su programa electoral 2023 la propuesta de un gobierno que atienda las problemáticas de la región con soluciones justas y equilibradas.

El programa se basa en 10 puntos principales que incluyen el derecho a una vida digna, igualdad de oportunidades, defensa de la ciudadanía, cuidado de la ciudadanía y ayudas sociales para viviendas. También centra su atención en otras necesidades relacionadas con la mejora e impulso del motor económico, el cuidado del medioambiente, mejoría en la atención a personas de la tercera edad, e incluso el impulso de espacios recreativos, culturales, deportivos, artísticos y de ocio en los que todas las personas tengan acceso.

En definitiva, #SoydeMijas representa una gran alternativa para marcar la diferencia en el gobierno de Mijas, sin las limitaciones ideológicas de izquierda, derecha o independientes, con un programa electoral que representa a la mayoría de los ciudadanos descontentos que viven en este municipio situado en la provincia de Málaga.