El ‘Espíritu’ del arte cubano se exhibe en Miami Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 08:47 h (CET)

Este fin de semana es una excelente ocasión para visitar I.D. Art Lab de Miami y sumergirse en el arte cubano con la exposición “Espíritu”, que pasea al espectador por dos salas: “Colección” y “Children of the Gods” (Niños de los Dioses), producida por Félix Suazo y Domingo de Lucia, director de I.D. Art Lab, con el apoyo de Duende Media.

La cita es este sábado 21 de enero, a las 7:00 pm, para disfrutar de la clausura de la muestra “Colección”. Es la última oportunidad para ver y comprar una especial serie de serigrafías y esculturas cubanas que aglutina a jóvenes artistas junto a importantes nombres de las vanguardias históricas.

Participan Wifredo Lam, Víctor Manuel, Amelia Peláez, René Portocarrero, Mario Carreño, Fidelio Ponce, Servando Cabrera Moreno, Antonio Vidal, Jay Matamoros, Pedro Pablo Silva, Alfredo Sosabravo, Zaida del Río, Ernesto Rancaño, Vicente Bonachea, Frank Martínez, Mabel Poblet y The Merger.

En paralelo, “Children of the Gods” exhibe la obra del artista Oswaldo Ferrer Miranda, con siete retratos de su trabajo anterior “Tataranietos de Dios”, al igual que algunas piezas inéditas. El joven cubano explora en sus retratos al óleo el legado de las religiones africanas en Cuba; prácticas que son un importante pilar de la identidad cubana y caribeña.

La ocasión que surge con esta exposición de arte cubano será propicia para celebrar la rica programación de actividades que la fundación Arts Connection llevará a cabo este año en los espacios de I.D. Art Lab, ubicados en 676 NW 23 St. Miami (FL 33127). Es el resultado de una nueva alianza que brindará un espacio permanente a la organización sin fines de lucro fundada por la artista y coleccionista Andreina Fuentes Angarita, afianzando su presencia en el Sur de la Florida.

Arts Connection es una organización cultural que promueve eventos que brinden a la comunidad conocimiento, conciencia y sensibilidad cultural; con la visión de construir la ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también al arte en la vida urbana. Para más información, visitar la página web de Arts Connection.



