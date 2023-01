Viajes slow tour en Italia, de la mano de HAZLO Travexperience

Los viajes slow tour o slow traveling se han consolidado como una alternativa de turismo que busca eliminar el estrés y el modo de vida acelerado que ha permeado a las vacaciones tradicionales. Su objetivo es que el turista pueda alargar su experiencia de visita por semanas, meses o incluso años, permitiéndole conocer más a fondo los sitios donde desea pasar sus vacaciones. HAZLO Travexperience es una agencia de viajes que apuesta por este tipo de turismo y, por este motivo, se ha empeñado en promocionar viajes slow tour en Italia, con el objetivo de enseñar a locales y turistas lo mejor de este país.

Paquetes de viajes especializados Esta compañía ofrece paquetes de turismo diseñados para suplir los gustos y expectativas de los viajeros teniendo en cuenta sus intereses. Es por esto, que ofrece tours especializados como el Tour Motores que acompaña a los turistas en visitas detalladas a los muesos de las marcas italianas más reconocidas del mundo automotor; o el Tour Sabores en el que, durante 15 días, los visitantes pueden degustar los platos más representativos de la península itálica.

Para los amantes del deporte, HAZLO Travexperience ofrece un paquete de visita en el cual se puede disfrutar de todos los encuentros deportivos que se lleven a cabo en las diferentes ciudades de Italia, ya sean carreras de Fórmula 1, torneos como la Champions League, carreras de Moto GP, entre otros. Para aquellos con gustos más tradicionales y tranquilos, la agencia ofrece tours de recorridos históricos por castillos y pueblos únicos, fiestas medievales y festivales de tradición cultural.

Viajar en soledad, una alternativa viable Las personas que deseen viajar solas y disfrutar de Italia, pueden acceder a los planes Do It Yourself en los que es posible escoger de un catálogo amplio de actividades, medios de transporte y hospedajes, todo lo necesario para pasar un momento inolvidable. Con este servicio, HAZLO Travexperience espera que las personas puedan planear sus viajes slow tour en Italia, teniendo en cuenta su presupuesto, intereses y planes de visita. Los agentes de esta compañía están dispuestos a acompañar a los turistas a elegir sus destinos predilectos, a diseñar sus planes de ahorro durante su estancia y a construir su itinerario de viaje, de tal manera que no pierdan tiempo ni dinero mientras conocen destinos inolvidables.

Los interesados en adquirir cualquiera de los paquetes que ofrece HAZLO Travexperience, solo deben ingresar a la página web de la agencia y solicitar información sobre el tour de su preferencia. Con este servicio, la agencia espera convertirse en una empresa líder en los viajes slow tour en Italia, acompañando a turistas de todas partes del mundo durante sus vacaciones.