Kudo Energy ofrece geles energéticos para mejorar el rendimiento deportivo

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Los deportistas deben mantener un estilo de vida saludable desde una alimentación equilibrada y un horario de sueño adecuado para alcanzar el mejor nivel de su capacidad deportiva durante sus actividades. Cuando realizan sus entrenamientos, es recomendable ingerir geles energéticos como suplemento dietario para proporcionar un extra de energía y evitar la fatiga por el esfuerzo.

Actualmente, existen alternativas como el gel natural, que no contiene químicos o conservantes. En este sentido, Kudo Energy ofrece una gama de geles energéticos de ingredientes naturales y libres de gluten para ayudar a los deportistas durante sus rutinas deportivas.

Kudo Energy: un compañero para su carrera Kudo Energy es una tienda hecha de deportistas para deportistas. Sus productos son una excelente compañía para cuidar su nutrición, salud y bienestar para dar su mejor versión en el deporte que le apasiona.

El principal beneficio de sus productos es que están hechos de ingredientes naturales debido a que no solo se preocupan por desarrollar suplementos para impulsar su energía, sino también por cuidar su organismo. Además, su catálogo para deportistas profesionales o principiantes ofrece una gran variedad de geles energéticos y extractos de hierbas naturales.

Estos últimos son antioxidantes para desinflamar los músculos, reducir fatiga de articulaciones y limpiar el hígado. Asimismo, Kudo Energy cuenta con cuatro tipos de gel energético para que se pueda consumir según su necesidad y la planificación de su rutina: Kudo Carbo, Kudo Energy con cafeína natural, Kudo Isotónico con potasio y Kudo Multi con magnesio y potasio.

¿Cómo benefician el consumo de geles energéticos naturales? En un principio, un gel energético es un suplemento alimenticio compuesto por hidratos de carbono para aportar energía en situaciones clave de un entrenamiento de larga o corta duración porque mantiene un buen nivel de glucosa en la sangre. Esto evita que los depósitos de la reserva de glucógena muscular queden vacíos. Sin embargo, muchos de estos suplementos cuentan con contraindicaciones dado que están hechos a base de químicos y sustancias que logran suministrar esa energía necesaria, provocando que el hígado trabaje de más para procesar su contenido.

Por esta razón, los geles naturales o ecológicos son una opción saludable para los deportistas porque no causan adicción ni malestares de digestión, gracias a sus ingredientes que no son ultraprocesados. Kudo Energy creó su portafolio de cuatro geles energéticos a base de elementos naturales como el plátano, la miel, el mijo o el dátil, entre otros, para consumir antes, durante o después del entrenamiento.

Finalmente, cabe destacar que las alternativas son amplias, por eso todos los usuarios podrán escoger a su conveniencia una opción perfecta para mejorar su nutrición deportiva y rendimiento físico.



