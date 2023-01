Apoyo profesional en salud mental, con ALUCOD Emprendedores de Hoy

Los problemas mentales y las adicciones están plenamente asociados. Es decir, sufrir algún tipo de trastorno mental supone un riesgo inminente a desarrollar adicciones. Dicho de otro modo, el consumo de sustancias psicoactivas interfiere en los procesos neurobiológicos. Ambas vías de relación son denominadas patología dual y requieren ser tratadas por especialistas muy experimentados e, incluso, organizaciones dedicadas a la investigación y a la creación de metodologías integrales que ejecuten tratamientos o terapias, grupos de apoyo profesional e intervención con fármacos.

El Centro Sociosanitario Residencial y Ambulatorio Casa Roja, ALUCOD, es una de las entidades sin ánimo de lucro con mejor cobertura y facilidades económicas para el tratamiento de adicciones desencadenantes de enfermedades mentales o viceversa. Con más de 30 años de experiencia en el acompañamiento, cuidado, supervisión y prestación de servicios de salud mental, ha logrado premios como Reina Sofía Contra las Drogas en el año 2009, además de pertenecer a la Sociedad Española de Patología Dual.

Programas de éxito en salud mental ALUCOD acompaña fielmente los procesos de adicciones y/o trastornos mentales asociados de hombres y mujeres mayores de edad. No obstante, para recibir el tratamiento, los afectados no deben sufrir ninguna patología grave que impida la adaptación y el normal funcionamiento del centro.

A partir de allí, se aborda el tratamiento de la enfermedad bajo las especificaciones de sus dos programas estrella que, además, son referentes para instituciones que ejercen labores similares en España. En primer lugar, se ejecuta el Programa de Desintoxicación entre 4 y 12 semanas, en aquellas personas que presentan consumo de sustancias psicoactivas. La meta más importante es la superación del síndrome de abstinencia o dependencia a la droga, además de la realización de terapias y acompañamiento cognitivo, psicológico, educativo y social.

Por otro lado, el Programa de Deshabituación se lleva a cabo una vez finalizado el primero, con el propósito de generar cambios en los hábitos y estilos de vida del paciente, que permitan la reintegración en el núcleo familiar, amigos e, incluso, compañeros de trabajo. Todo ello, dejando al margen los escenarios de exposición al consumo.

Los riesgos de no tratar la patología dual Las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad, presentan diferentes riesgos, desde sufrir graves afectaciones neurológicas que dejan consecuencias graves como discapacidad intelectual, trastornos de personalidad, ideas y prácticas suicidas, hasta infecciones y afectaciones de órganos comprometidos por la adicción.

Aunque ALUCOD hace esfuerzos constantes por acompañar a personas que no tienen criterios para estar en hospitales psiquiátricos, pero que requieren el recurso sociosanitario para su recuperación y resocialización, solo la voluntad del paciente lo puede conseguir. El modelo médico de acompañamiento está diseñado para que más del 80 % de las personas ingresadas se recuperen plenamente, solo si se cuenta con su consentimiento desde que inicia el tratamiento.



