Apelar a la Ley de Segunda Oportunidad con los abogados mercantiles de LegalCentrum Abogados & Economistas

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La Ley de Segunda Oportunidad es un recurso legal destinado a particulares y autónomos deudores, con el objetivo de que estos puedan renegociar las deudas o librarse de una parte de las mismas. Se trata de una solución para situaciones de insolvencia o quiebra, es decir, cuando no se cuenta con el dinero para afrontar los pagos correspondientes.

Para poder acogerse a dicha ley, es necesario cumplir con una serie de requisitos específicos, por lo que resulta clave el asesoramiento por parte de un profesional capacitado en la temática.

Un despacho especializado en este ámbito es LegalCentrum Abogados & Economistas. Este destaca por abordar los problemas desde una perspectiva económica-financiera y jurídica, de manera que ofrece una solución integral a sus los clientes.

Expertos en la Ley de Segunda Oportunidad Muchos son los motivos por los que una empresa o particular pueden tener endeudamientos que les impiden progresar en el plano económico. Ante eso, la Ley de Segunda Oportunidad aparece como una solución, en especial para quienes se encuentran atravesando procesos de sobreendeudamiento.

Esta es una de las especialidades de LegalCentrum Abogados & Economistas, que ofrece información en profundidad sobre las características de la legislación y brinda asesoramientoespecífico en todo momento.

Para que las personas puedan acogerse a dicho recurso deben residir en España y cumplir con una serie de rigurosos criterios. El solicitante debe ser un deudor de buena fe y no haber sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, falsedad documental o contra los trabajadores en los últimos diez años.

El procedimiento es sencillo, más aún desde la reforma de la ley aprobada el pasado 26 de septiembre de 2022. En esta, se eliminaba la mediación extrajudicial, por lo que todo proceso se realiza directamente en vía judicial, ahorrando así tiempo y gastos adicionales, al no ser necesaria la figura del mediador concursal.

Claves para entender la normativa Uno de los puntos de interés para empresas y autónomos es conocer si se pueden eliminar todo tipo de deudas. La respuesta ante esto es positiva, ya que desaparecen todas las deudas que no se han podido pagar, sin necesidad de liquidar previamente el patrimonio del deudor. El deudor podrá elegir entre sacrificar su patrimonio (liquidación) y cancelar todas sus deudas o bien conservar su vivienda habitual y asumir un plan de pagos para abonar aquellos créditos no exonerables.

Con la nueva Ley de Segunda Oportunidad, es posible cancelar hasta un máximo de 10.000 € de deuda con Hacienda y otros 10.000 € de deuda con la Seguridad Social.

Otro punto para destacar es que no es necesario buscar otra vivienda en casos en los que el inmueble se entrega como dación de pago. Esto es posible cuando el deudor es candidato a gozar de los diferentes tipos de protección que brinda la Ley de Segunda Oportunidad a los deudores hipotecarios y en riesgo de exclusión. Así mismo, con la Ley de Segunda Oportunidad, se paralizan los embargos y procesos de reclamación de deudas y, una vez finalizado el proceso, se consigue la salida de los ficheros de morosidad.

Experiencia, capacidad y compromiso con los clientes son cualidades que destacan en el trabajo de LegalCentrum Abogados & Economistas. Este despacho está especializado en derecho concursal en España, con la tranquilidad que aporta una entidad con trayectoria en estrategia empresarial y defensa judicial.



