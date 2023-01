JOBMadrid cierra su sexta edición con más de 5.000 participantes Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

JOBMadrid, el Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional para Universitarios, Titulados Junior y CFGS organizado por Talent Point HR, abría sus puertas el 23 de noviembre de 2022, en una jornada enfocada en conectar y unir a grandes empresas con talento júnior de todas las procedencias y backgrounds académicos.

Con más de 5.000 participantes y 70 empresas e instituciones líderes, la sexta edición en Madrid se convertía en un evento anual de referencia entre los jóvenes que buscan trabajo o prácticas. Los candidatos tuvieron la oportunidad de aplicar a distintas ofertas profesionales exclusivas, de ámbito nacional e internacional, así como prácticas de formación y orientación. Además, pudieron participar en conferencias, talks, workshops, gamificaciones y retos que tuvieron lugar el día del evento. JOBMadrid’22 ha brindado 6.200 oportunidades profesionales a candidatos y titulados júniors de todas las disciplinas.

El encuentro tuvo lugar en Truss Madrid, WiZink Center, y contó con más de 50 conferencias y workshops a lo largo del día. De entre todas las actividades, los participantes tuvieron la oportunidad de experimentar procesos de selección a través de nuevas tecnologías, conocer más acerca de las entrevistas del futuro, revisar su CV y realizar su foto CV, mejorar sus soft skills y sus capacidades de liderazgo y comunicación, y mucho más. Además, se celebraron diversos talleres y una gran final del reto de programación IT Hackaton patrocinado por las empresas Danone, Minsait, AlCampo, Fundación Teléfonica y Talent Point HR.

El evento fue también una increíble oportunidad para los asistentes de hacer networking y ampliar su red de contactos profesional.

Participar en JOBMadrid Cuando las personas terminan la universidad o una carrera profesional, el gran sueño y objetivo de la gran mayoría es conseguir un buen empleo que les permita obtener experiencia y buenos ingresos económicos. Aunque eso no siempre resulta una tarea sencilla, existen canales para avanzar hacia ese futuro laboral de ensueño: JOBMadrid es uno de ellos.

JOBMadrid es la plataforma que une a grandes empresas con talento júnior, a la vez que ofrece diversos beneficios. Es ideal para candidatos de todos los backgrounds académicos, nacionalidades, universidades y centros académicos de procedencia.

Los interesados en participar solo deben estar registrados en la web de JOBmadrid previamente, haber creado su perfil de candidato y descargado su entrada gratuita. Es precisamente a través de la plataforma que pueden aplicar y conectar con todas las oportunidades profesionales, inscribirse a las conferencias, workshops, talks y retos y participar en las actividades del evento. Los candidatos tienen así la oportunidad de ser contactados para entrevistas, dinámicas o procesos de selección de las empresas participantes.

Las ofertas de empleo disponibles son muy numerosas; esta pasada edición han sido un total de 6.200 las oportunidades profesionales que ha generado JOBMadrid. En todos los empleos disponibles, se especifica la empresa contratante, el tipo de oferta y la ubicación, con el fin de que cada usuario pueda aplicar en las opciones que mejor encajen con su perfil.

JOBarcelona Talent Point se encuentra organizando y ultimando todos los detalles para que la nueva edición de JOBarcelona, el próximo 27 de abril en el Spotify Camp Nou, sea todo un éxito. Las inscripciones para empresas ya están abiertas, y para los candidatos se abrirán durante el mes de febrero. JOBarcelona es el espacio ideal para todas aquellas empresas que buscan potenciar su employer branding y fortalecer su campaña de talent acquisition, además de conectar de forma directa con talento joven en búsqueda de nuevos retos profesionales.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Dr. Jorge Planas a la vanguardia de la rinoplastia ultrasónica en Madrid Una de las academias más reconocidas de España es A School of Fish Language Center PuntoSeguro compara algunos de los mejores seguros de vida en 2023 Beneficios de la crema de cacahuete de Beverly Nutrition Plan Reforma lanza una guía definitiva para hacer una reforma integral y evitar estafas