Antes y después de una rinoplastia ultrasónica, por el Dr. Jorge Planas Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La rinoplastia es una solución de la cirugía estética que cambia la forma de la nariz para mejorar la apariencia, eliminar deformidades y corregir ciertas dificultades respiratorias. Actualmente, es una de las intervenciones más solicitadas, ya que 1 de cada 10.000 españoles se somete a este procedimiento cada año.

En el contexto de la modernización de técnicas médicas, ha sido creada una nueva alternativa para operar la nariz: la rinoplastia ultrasónica. Se trata de un procedimiento revolucionario que es menos invasivo, permite una recuperación posoperatoria más rápida y reduce las molestias.

El Dr. Jorge Planas es uno de los especialistas en dicho método con atención personalizada y resultados comprobables, ya que los pacientes pueden ver el antes y después rinoplastia de cada caso atendido.

¿Qué es la rinoplastia ultrasónica y cuáles son sus beneficios? La rinoplastia ultrasónica es una técnica relativamente nueva de cirugía estética para la nariz que se diferencia del método tradicional al no usar martillo, lima y escoplo como herramientas quirúrgicas. En su lugar, se hace uso de un aparato de ultrasonido conocido como un bisturí piezoeléctrico. Este dispositivo produce vibraciones ultrasónicas que permiten limar, cortar y movilizar el tejido óseo de la nariz sin afectar otros tejidos como cartílago, músculo, mucosa, o vasos sanguíneos. Gracias a dicha tecnología, la cirugía es más beneficiosa en términos de recuperación.

En este sentido, el procedimiento evita algunos efectos secundarios como los moretones, edemas, inflamación y el sangrado excesivo. Debido a este último punto, no es necesario que el cirujano deba taponar las fosas nasales después de la operación, al tener la vía respiratoria libre, la cicatrización es más rápida. Además, la técnica usada en la rinoplastia ultrasónica permite tener mayor precisión en el trabajo y con ello, mejores resultados.

Consejos para antes y después rinoplastia Aunque la rinoplastia ultrasónica es un procedimiento más seguro que el convencional, hay ciertas acciones que se pueden considerar antes y después para una recuperación óptima. En primer lugar, antes de someterse a esta intervención es importante no tratar de copiar otras narices, ya que cada rostro es diferente y dependerá de la opinión del especialista la mejor opción para el paciente. Asimismo, se debe evitar fumar e ingerir alcohol durante la semana previa a la operación, esto puede influir negativamente en la cicatrización.

Por otro lado, después del procedimiento se prohíbe usar gafas en el proceso de recuperación, se debe guardar reposo según las indicaciones del cirujano y es importante evitar golpes en la nariz durante la primera semana.

La clave para conseguir una nariz armónica y funcional se basa en el método y el especialista. Por ello, el Dr. Jorge Planas cuenta con más de 30 años de experiencia en servicios de cirugía plástica, reparadora y estética, entre los cuales se incluye la rinoplastia ultrasónica. En su página web, el cirujano ofrece una serie de fotografías y testimonios de pacientes que avalan la calidad del trabajo realizado.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.