Madrid Fusión Alimentos de España: Gastronomía ‘sin límites’, del 23 al 25 de enero Emoción, riesgo, creatividad, pensamiento, pasión, innovación, sensatez y locura. No hay fronteras para un mundo como el de la alta cocina Jaime Ruiz de Infante

sábado, 21 de enero de 2023, 11:04 h (CET) El lema de esta 21 edición reivindica el momento de diversidad que vive la cocina contemporánea, que nunca como hasta ahora se había manifestado de forma tan infinita y diferente, sin barreras y sin seguir una misma clave o tendencia.

La propuesta temática de esta edición llevará al escenario madrileño de Ifema restaurantes remotos, cocinas urbanas, étnicas, populares o tecnológicas, cocineros que buscan la verdad de sus platos en ríos y lagos o maestros del cuchillo.

Poul Andrias Ziska



Poul Andrias Ziska (Koks**, Islas Feroe), Nicolai Tram (Knystaforsen**, Suecia) y Virgilio Martínez, Pía León & Malena Martínez (Proyecto Mil, Perú) traen a Madrid Fusión sus restaurantes ubicados en lugares inverosímiles.

La cocina de Dieuveil Malonga (Meza Malonga Lab, Kigali, Ruanda) mostrará el imparable desarrollo de las cocinas africanas y Takayoshi Watanabe (Teru Sushi, Japón) su fantasía, perfección técnica y pericia en el manejo del cuchillo.

Massimiliano Alajmo



El escenario principal acogerá por primera vez a un mito de la cocina italiana, Massimiliano Alajmo (Le Calandre***, Italia), quien dos décadas después sigue siendo el cocinero más joven en lograr tres estrellas Michelin, con 28 años.

Entre los ponentes internacionales están también James Knappett (Kitchen Table**, Reino Unido), Rafael Cagali (Da Terra**, Reino Unido) y Konstantin Filippou (Konstantin Filippou**, Austria).

Dabiz Muñoz



La amplia representación de cocineros españoles la encabezan Dabiz Muñoz, Joan, Josep y Jordi Roca, Quique Dacosta, Ángel León, Ricard Camarena, Andoni Aduriz, Oriol Castro, Eduard Xatruch & Mateu Casañas; Alberto Ferruz, Nandu Jubany, Aitor Arregi, Pedrito Sánchez y Álvaro Salazar & María Cano.

Eneko Atxa y Rodrigo de la Calle oficiarán en esta ocasión como pinches en la ponencia que ofrecerán sus jefas de cocina, Pilar Lojero y Diana Díaz.

Seguir detectando un año más las tendencias colectivas y dar voz y escenario a las individualidades más destacadas del panorama gastronómico global para que puedan compartir su conocimiento. Este sigue siendo el principal objetivo del congreso global de gastronomía más influyente del mundo, que regresa este año para bucear en la situación actual, en la que se observa una auténtica diversidad de conceptos-fuerza diferenciados que conviven a la vez en una suerte de crisol multicultural.

Emoción, riesgo, creatividad, pensamiento, pasión, innovación, sensatez y locura. El conocimiento como herramienta creativa. No hay fronteras para un mundo como el de la alta cocina que bulle repleto de profesionales que juegan con nuevas reglas, las de la libertad, la técnica y el respeto a las despensas artesanas, tesoros ocultos de las cocinas actuales. Ese es el sentir del lema 'Sin Límites-No Limits' en el Madrid Fusión 2023.

