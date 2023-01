Una de las academias más reconocidas de España es A School of Fish Language Center Emprendedores de Hoy

sábado, 21 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Aprender inglés como segunda lengua continúa siendo una cosa pendiente para muchos españoles. Esto se refleja en cuestiones laborales, debido a que no saber hablar este idioma se convierte en un impedimento para acceder a ciertos trabajos.

En la actualidad, España es considerado un país con un nivel medio del dominio de la lengua. Con una puntuación de 540 puntos, se encuentra a 10 de poder acceder a la lista de países que poseen un nivel alto, entre los cuales se encuentran Argentina, Nigeria, Rumanía, Polonia y Grecia.

En este sentido, se ha convertido en una necesidad crear una metodología de enseñanza que permita a las personas aprender a hablar inglés adecuadamente. En esto se centra la A School of Fish Language Center, la cual se constituye como una online academy que ofrece una amplia variedad de cursos y webinars para todos los niveles.

A School of Fish Language Center es garantía para el aprendizaje de inglés La oferta de la academia se distingue de otras porque permite el desarrollo de una formación a nivel virtual, es decir, desde cualquier sitio, sin la necesidad de acudir a un lugar en particular.

También los registros demuestran que es una metodología eficiente, con una gran cantidad de alumnos agradecidos en casi 30 años de trayectoria. La academia, además, proporciona más de 100 horas de clases mensuales de forma online.

Por otro lado, algunas de las características que le permiten diferenciarse de otras academias del sector es que sus profesores son nativos, están titulados y cuentan con un mínimo de 10 años de experiencia como docentes.

Asimismo, es posible acudir a diversos tipos de clase, según las necesidades de cada persona. Entre estos se encuentran: los cursos únicos, a través de webinars, grupos de Zoom, cursos especializados y talleres de conversación. También disponen de una formación online, lo cual la convierte en una propuesta cómoda, conveniente, eficaz y asequible.

Inglés para empresas y particulares Ya sea por iniciativa personal o exigencias a nivel laboral, la academia A School of Fish Language Center busca llegar a distintas ciudades de Europa y Lationamerica, ofreciendo una formación adaptada a las exigencias del mercado actual.

Hoy en día, las empresas buscan contar con recursos humanos altamente capacitados para desarrollar las tareas diarias y alcanzar grandes niveles de efectividad. Con este fin, uno de los objetivos es que el personal tenga un buen dominio del inglés como segunda lengua. Por esta razón, A School of Fish Language Center ofrece planes de capacitación para el personal de distintas compañías, con el fin de garantizar el conocimiento de forma equitativa.

La propuesta de la academia, que surgió en 2010, se basa en proporcionar formaciones únicas y eficaces que, a la vez, permitan a los estudiantes ahorrar tiempo y dinero. Entre los cursos, destacan aquellos que se desarrollan por niveles y también los intensivos.

En consecuencia, la experiencia y alta calidad educativa hacen que A School of Fish Language Center sea una academia reconocida para la enseñanza del inglés tanto a nivel nacional como internacional.



